Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G to kolejne smartfony chińskiego producenta, które mają szansę wzbudzić spore zainteresowanie. Sprawdźcie, ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Polskie ceny Xiaomi Mi 11i

Polski oddział Xiaomi zasypał nas dziś nowościami. Poza topowym Xiaomi Mi 11 Ultra czy Mi Band 6 nad Wisłę docierają jeszcze trzy inne smartfony. Nieco mniej zaawansowane niż Xiaomi Mi 11 Ultra, ale również interesujące, a przy tym tańsze.

Xiaomi Mi 11i to, jak wyraźnie sugeruje sama nazwa, bliski krewny Xiaomi Mi 11, o którym możecie dowiedzieć się więcej w naszej recenzji tego modelu. Postawiono tutaj na kilka zmian, o których pisaliśmy przy okazji światowej premiery. Xiaomi Mi 11i może pochwalić się płaskim ekranem AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, aparatem fotograficznym w konfiguracji 108 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix oraz akumulatorem o pojemności 4520 mAh z ładowaniem 33W. Wydajność nie zmieniła się względem oryginału i należy określać ją jako topową, ponieważ mowa o procesorze Qualcomm Snapdragon 888 oraz 8 GB pamięci RAM typu LPPDDR5 i pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1.

Przedsprzedaż Xiaomi Mi 11i rozpocznie się już 7 maja, a na osoby decydujące się z niej skorzystać będzie czekał prezent w postaci Mi Watch za symboliczną złotówkę. Jeśli chodzi o ceny, to Xiaomi Mi 11i ma kosztować 2799 złotych za wariant 8 GB + 128 GB oraz 2999 złotych za wariant 8 GB + 256 GB.

Polskie ceny Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Smartfony Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G mają stanowić odpowiedź na nudę, pozwalać wyróżniać się z tłumu przede wszystkim dzięki ciekawym wersjom kolorystycznym. Szeroka paleta barw ma sprawiać, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo producent chwali się niewielkimi grubościami (6,81 mm) i stosunkowo skromnymi wagami obydwu modeli. Trudno oprzeć się wrażeniu, że są to propozycje kierowane przede wszystkim do młodszych użytkowników.

Xiaomi Mi 11 Lite będzie dostępny w kolorach Bubblegum Blue, Peach Pink i Boba Black. Ceny mają wynosić 1399 złotych za wariant 6 GB + 64 GB oraz 1499 złotych za wariant 6 GB + 128 GB. Dzięki akcji Flash Sale można da się jednak sporo zaoszczędzić, bo w jej ramach ceny obniżono do 1199 złotych oraz 1299 złotych.

Zainteresowani Xiaomi Mi 11 Lite 5G otrzymają możliwość wyboru wśród kolorów Mint Green, Truffle Black i Citrus Yellow. W tym przypadku ceny wynoszą 1899 złotych za wariant 6 GB + 128 GB oraz 1999 złotych za wariant 8 GB + 128 GB.

Jednocześnie również tutaj przygotowana została oferta specjalna. Na pierwszych kupujących będzie czekać opaska Mi Band 6 w zestawie.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G

A co dokładnie, poza oryginalnymi kolorami, mają do zaoferowania Xiaomi Mi 11 Lite i Xiaomi Mi 11 Lite 5G? Ich specyfikacje poznaliśmy już przy okazji światowej premiery, ale bez wątpienia jest to dobre miejsca na to, aby o nich przypomnieć.

Model Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Lite 5G system operacyjny Android 10 z MIUI 12 ekran » 6,55"

» 1080 x 2400 px

» AMOLED

» 90 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 780G pamięć RAM 6 GB 6 GB / 8 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB (UFS 2.2) 128 GB (UFS 2.2) aparat główny 64 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) + 5 Mpix (f/2.4) aparat przedni 16 Mpix 20 Mpix łączność Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 , NFC Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, 5G akumulator 4250 mAh, ładowanie 33W dodatkowe cechy głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, Dual SIM wymiary 160,53 x 75,72 x 6,81 mm

Który model z całej trójki wygląda dla Was najbardziej interesująco?

Źródło: Xiaomi

