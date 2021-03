Zaprezentowany Xiaomi Mi 11i to nieco mniej zaawansowany krewny Xiaomi Mi 11. Nie oznacza to, że będzie mało interesujący. Dla niektórych może okazać się nawet lepszy niż oryginał.

Xiaomi Mi 11i vs Xiaomi Mi 11 - czym się różnią?

O licznych atutach Xiaomi Mi 11 pisaliśmy w naszej recenzji tego modelu. Jest jak najbardziej godnym uwagi telefonem, trudno zatem oczekiwać, aby Xiaomi Mi 11i przyniósł rewolucję. Obydwa modele mają wiele wspólnego, ale już na pierwszy rzut oka da się dostrzec też istotne korekty.

Również w Xiaomi Mi 11i zastosowano ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Tyle tylko, że minimalnie mniejszy (6.67 cala zamiast 6.81 cala) i oferujący rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, a nie 3200 x 1440 pikseli. Trudno narzekać, bo obraz w jakości Full HD+ dla mało kogo będzie niewystarczający. Nieco spadła też maksymalna jasność, ale to i tak 1300 nitów. Co chyba najważniejsze, ekran jest tutaj płaski, bez zakrzywionych krawędzi, co niektórzy użytkownicy bardzo sobie cenią. Poza tym trzeba dodać, że czytnik linii papilarnych został w nowym modelu przeniesiony na jedną z bocznych krawędzi.

Skorygowano też główny aparat fotograficzny. W tym przypadku ma on konfigurację 108 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix. Rozdzielczość głównego sensora jest identyczna jak w Xiaomi Mi 11, ale mało kto dodaje, że wykorzystany został tutaj ISOCELL HM2, a nie ISOCELL Bright HMX. Ma wielkość 1/1,52", wartość przysłony to f/1.75, niestety zabrakło wsparcia OIS. Dodatkowo Xiaomi Mi 11i zaoferuje nieco gorszy obiektyw ultraszerokokątny i taki sam makro.

Z ważnych korekt trzeba jeszcze wspomnieć o akumulatorach. W Xiaomi Mi 11i ma on pojemność 4520 mAh i obsługuje ładowanie 33W. Tu jest zatem zauważalnie słabiej, bo Xiaomi Mi 11 ma akumulator 4600 mAh z ładowaniem 55W i dodatkowo z ładowaniem bezprzewodowym 50W.

Wydajność Xiaomi Mi 11i pozostaje topowa

Są jednak również ważne podobieństwa. Między innymi szklane obudowy (chociaż z nieco inaczej osadzonymi aparatami), a przede wszystkim podzespoły odpowiedzialne za wydajność. Xiaomi Mi 11i zachował procesor Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) oraz pamięć RAM typu LPPDDR5 i pamięć wewnętrzną w szybkim standardzie UFS 3.1.

I tu zastosowano również system Android 11 z MIUI 12, głośniki stereo oraz godne flagowca zaplecze komunikacyjne obejmujące Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 i NFC. Rzecz jasna na pokładzie znalazł się też moduł do obsługi sieci 5G.

Ceny Xiaomi Mi 11i są już znane

Producent potwierdził, że Xiaomi Mi 11i będzie dostępny w Europie. Nie ujawniono dokładnych terminów, ale poznaliśmy inną bardzo ważną kwestię - ceny. Wariant 8 GB RAM + 128 GB będzie kosztował 649 euro, a za wariant 8 GB RAM + 256 GB zainteresowane osoby zapłacą 699 euro. Można oczekiwać przy tym trzech wersji kolorystycznych - czarnej, niebieskiej oraz białej.

Przypomnijmy, że ceny Xiaomi Mi 11 z takimi samymi zasobami pamięci startowały z poziomów 749 euro i 799 euro. Nowy model jest zatem zauważalnie tańszy, ale tego należało się spodziewać patrząc na specyfikację. Tyle tylko, że wciąż pozostaje ona bardzo dobra i wydaje się, że Xiaomi Mi 11i znajdzie wielu użytkowników.

Jak Wam się podoba? Atrakcyjniejszy niż Xiaomi Mi 11 biorąc pod uwagę podzespoły i ceny?

Źródło: Xiaomi

