Marka Goodram Industrial zapowiada wprowadzenie pierwszych modułów pamięci DDR5, które trafią do urządzeń przemysłowych, centrów danych i superkomputerów. Sklepowa premiera dopiero przed nami, jednak już teraz możemy Wam zdradzić pierwsze szczegóły o sprzęcie.

Goodram Industrial zapowiada przemysłowe pamięci DDR5

Polski producent rozpoczął wewnętrzny program testowy i z powodzeniem wyprodukował moduły w technologii DDR5 UDIMM i SODIMM o częstotliwościach 4800 MHz. Moduły będą dostępne w dwóch pojemnościach: 16 GB i 32 GB oraz w dwóch formatach: UDIMM (288-pin) i SODIMM (262-pin).

Wiesław Wilk, prezes Wilk Elektronik - właściel marki Goodram Industrial, zdradził, że nowe pamięci będą bazować na wyselekcjonowanych kości SK Hynix i Samsung:

Moduły pamięci Goodram Industrial DDR5 będą przez nas produkowane ze starannie wyselekcjonowanych, przemysłowych kości pamięci dostarczanych przez światowych producentów układów scalonych tj. marki Hynix oraz Samsung.

Moduły DDR5 oferują szybkość transferu 4800 MT/s, czyli o 50% wyższą względem poprzedniej generacji DDR4. Każdy z modułów wykorzystuje dwukanałową architekturę, co oznacza, że jest on podzielony na dwa zupełnie niezależne 32-bitowe adresowalne podkanały - takie rozwiązanie zwiększa wydajność i zmniejsza opóźnienia w dostępie do danych dla kontrolera pamięci. Ponadto wprowadzono system korekcji błędów ODECC (On-Die Error Correction Code), który umożliwia korekcję błędów, zwiększając tym samym niezawodność samego modułu.

Warto dodać, że nowe moduły są zasilane niższym napięciem (1,1 V vs 1,2 V), co pozwala zaoszczędzić energię i obniżyć temperaturę pracy urządzeń moduły. Dodatkowym atutem jest tutaj układ PMIC (Power Management Integrated Circuit), który odpowiada zarządzania zasilaniem bezpośrednio z poziomu modułu – zapewnia on lepszą regulację mocy, poprawia integralność sygnału oraz zmniejsza zakłócenia.

Kiedy premiera pamięci GOODRAM DDR5?

Na premierę pamięci będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - oficjalny program walidacji i dystrybucja pierwszej partii produktu rozpocznie się na początku IV. kwartału 2022 roku. Na tym plany producenta się nie kończą, bo zapowiada on niezwłoczne wprowadzenie do oferty modułów o częstotliwości sięgającej nawet 6400 MHz.

PS. Przy okazji udało nam się dowiedzieć, że polski producent planuje też wydać konsumenckie moduły DDR5 – zarówno w wersji standard, jak i z podświetleniem RGB LED. Ich premiera ma się odbyć na targach IFA 2022 we wrześniu. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać.

Źródło: GOODRAM