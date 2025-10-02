iPhone 17 to nie ostatnia nowość. Apple szykuje lawinę premier na jesień

Końcówka tego roku zapowiada się naprawdę ciekawie. Apple zaprezentuje liczne nowości - od mocnych tabletów po odświeżone AirTagi.

Premiera iPhone 17 odbyła się dopiero tydzień temu, a Apple już rozgrzewa atmosferę przed kolejnymi prezentacjami. Po najnowszych smartfonach, w tym przełomowym iPhone Air, kolejne nowości wydają się nie mniej interesujące. Sprawdźmy więc, jakie sprzęty zaprezentuje Apple w końcówce 2025 i na początku przyszłego roku.

Apple szykuje sprzęt z nowym procesorem M5

Największą gwiazdą nadchodzących premier będzie nowy iPad Pro z procesorem Apple M5. To zaledwie rok po rewolucji związanej z ekranami OLED i czipem M4, ale Apple nie zwalnia tempa. M5 ma zapewnić nawet 36% lepszą wydajność graficzną i ok. 12% szybszy procesor. W standardzie tablet dostanie 12 GB pamięci RAM. Spodziewamy się także zmian dotyczących przedniej kamery. Być może pojawi się “kwadratowy” sensor, który zobaczyliśmy w serii iPhone 17. Pozwalałby na wygodniejsze rozmowy wideo na tablecie - w pionie i w poziomie.

Nie mniej ciekawie wygląda możliwa premiera MacBooka Pro, także z procesorem Apple M5. Dokumenty FCC potwierdzają istnienie nowego modelu, ale scenariusze są różne - Apple może pokazać jedynie podstawową wersję jeszcze w tym roku, a mocniejsze warianty (z chipami M5 Pro i M5 Max) przesunąć na początek 2026. Dla osób pracujących na starszych maszynach, szczególnie z układami Intela, nowe laptopy mogą być bardzo dobrym wyborem i gwarancją skoku wydajności.

Na chip Apple M5 ma się przesiąść także zestaw gogli AR/VR: Apple Vision Pro 2. W pierwszym modelu użyto M2, dlatego zmiana oznacza wyraźny wzrost wydajności. Nie zabraknie też kosmetycznych poprawek - mówi się o nowym, wygodniejszym pasku na głowę i czarnej wersji kolorystycznej. Sprzęt z pewnością nadal pozostanie jednak niszowy, skierowany głównie do deweloperów i entuzjastów technologii. Wszystkiemu winna jest zaporowa cena.

Warto podkreślić, że najmocniejsze procesory - Apple M5 Pro i M5 Max - pojawią się dopiero na początku 2026 roku.

Nowości Apple do domu

Apple nie zapomina o urządzeniach dla użytkowników domów smart. Po kilku latach pojawi się nowy model - HomePod mini 2. Zostanie wyposażony w chip S10 i nowy układ N1 poprawiający łączność bezprzewodową. Będzie szybszy, zaoferuje lepszy dźwięk, a także więcej kolorów obudowy.

Równolegle zadebiutuje też nowy Apple TV 4K. Dzięki procesorowi A17 Pro konsola multimedialna dostanie wsparcie dla Apple Intelligence i mocniejszą grafikę z ray tracingiem. N1 zapewni stabilniejszą sieć, co otworzy drogę do bardziej zaawansowanych gier uruchamianych bezpośrednio na telewizorze. Design pozostanie bez zmian, ale możliwe, że Apple wprowadzi też tańszą wersję. Byłaby konkurentem dla m.in. Amazon Fire Stick.

Lista nowości Apple na 2025/2026

OLED MacBook Pro - 2026/2027 - rewolucja w wyświetlaczach

A co ze składanym iPhone’m? Nie mamy dobrych wiadomości - pojawi się prawdopodobnie najwcześniej w 2027 r. Dostanie wewnętrzny ekran 7,5-8 cali i może mieć podzespoły podobne do przyszłych modeli iPhone.