Firma MSI zaprezentowała płyty główne X870E MAX, przygotowane na premierę kolejnej generacji procesorów AMD Ryzen. Najważniejsza zmiana w nowych modelach dotyczy BIOS-u, a dokładniej samego układu, w którym jest przechowywany.

Firma MSI zaprezentowała nowe modele płyt głównych - X870E MAX, które mają być przygotowane nie tylko na obecne generacje procesorów AMD Ryzen, ale również na kolejne układy, w tym prawdopodobnie przyszłą generację na bazie architektury Zen 6.

Nowe płyty główne MSI X870E MAX

Podczas swojej konferencji, producent ujawnił szczegóły pięciu nowych modeli, podkreślając, że seria MAX to coś więcej niż tylko kosmetyczne odświeżenie.

MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI,

MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI,

MSI MAG X870E Carbon MAX WIFI,

MSI MSI MAG X870E Edge TI MAX WIFI,

MEG X870E ACE MAX.

Nowe płyty na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie do zwykłych modeli (bez dopisku MAX), jednak wprowadzono w nich kilka kluczowych usprawnień, które mogą zadecydować o ich wyborze, zwłaszcza pod kątem przyszłościowych konfiguracji. Szczegóły opisał serwis ComputerBase.

Gotowe na kolejną generację procesorów

Nowe płyty MSI X870E MAX wyróżniają się przede wszystkim podwojoną pamięcią BIOS – jej pojemność zwiększono z 32 MB do 64 MB. Dzięki temu możliwa jest jednoczesna obsługa procesorów Zen 4, Zen 5 i prawdopodobnie Zen 6, co zapewnia większą kompatybilność z przyszłymi generacjami Ryzenów.

Według zapowiedzi AMD, platforma AM5 będzie wspierana co najmniej do 2027 roku, więc obsługa kolejnych generacji procesorów nie powinna nikogo zaskakiwać – w praktyce wszystkie płyty AM5 powinny działać z przyszłymi CPU. Zwiększona pamięć BIOS-u pozwala nowym płytom pomieścić wszystkie niezbędne mikrokody i ustawienia, jednocześnie zachowując kompatybilność ze starszymi procesorami, w tym z Ryzenami 7000 (Zen 4), Ryzenami 8000G (Zen 4) oraz Ryzenami 9000 (Zen 5).

Serwis WCCFTech zauważył, że przedstawiciel MSI, zapytany o obsługę procesorów Zen 6 w nowych produktach z serii 800, potwierdził, że płyty główne będą „Future CPU Ready”. Oznacza to, że firma przygotowuje platformę tak, aby użytkownicy mogli w przyszłości zainstalować kolejne generacje procesorów bez konieczności wymiany całej płyty głównej. To strategiczne posunięcie daje spokój użytkownikom planującym modernizację sprzętu w nadchodzących latach i podkreśla długoterminowe wsparcie dla gniazda AM5.

Nie tylko odświeżenie

Oprócz tego modele MAX oferują pełną obsługę PCIe 5.0, pozwalając na jednoczesne korzystanie z gniazda PCIe 5.0 x16 dla karty graficznej oraz dwóch slotów M.2 PCIe 5.0 x4 dla dysków SSD, bez konieczności współdzielenia linii. Takie rozwiązanie jest istotne zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów korzystających z szybkich nośników NVMe. Dodatkowo seria MAX oferuje większą liczbę portów i złączy, co zwiększa uniwersalność płyt oraz wydłuża żywotność całej platformy.

Płyty zostały również wyposażone w rozbudowane opcje podkręcania, które dają większą swobodę entuzjastom i overclockerom, pozwalając na maksymalne wykorzystanie potencjału najnowszych procesorów.