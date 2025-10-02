Wielkie zmiany w Xbox Game Pass. Podwyżki cen to tylko połowa historii

Nowe nazwy, nowe ceny i nowa zawartość. Microsoft z dnia na dzień zrobił wielkie przetasowanie w abonamencie Xbox Game Pass.

Microsoft zmienił nazwy dwóch najtańszych planów, a także zaktualizował swój cennik. Oferta obejmuje teraz abonamenty:

Xbox Game Pass Essential (zamiast Xbox Game Pass Core) - 36,99 zł/mies. (zamiast 29 zł);

Xbox Game Pass Premium (zamiast Xbox Game Pass Standard) - 54,99 zł;

Xbox Game Pass Ultimate - 114,99 zł/mies. (zamiast 73,99 zł).

Tak, Microsoft z dnia na dzień podniósł cenę abonamentu Ultimate o 41 zł. Choć trzeba uczciwie zaznaczyć, że firma jednocześnie znacznie zwiększyła zawartość każdego planu i uczyniła pakiet Premium sensowną alternatywą.

Xbox Game Pass - co nowego w abonamentach?

Xbox Game Pass Ultimate obejmuje teraz bibliotekę Ubisoft+ Classics (która sama w sobie kosztuje 34 zł/mies.), a w listopadzie dodana zostanie także usługa Ekipa Fortnite (normalnie 42,49 zł/mies.). Wartość tych dodatków znacząco przekracza kwotę podwyżki, choć oczywiście gracze niezainteresowani Fortnite’em i starszymi grami Ubisoftu mogą być niepocieszeni.

Xbox Game Pass Premium oferuje teraz dostęp do grania w chmurze i gier na PC, co było dotychczas zarezerwowane dla planu Ultimate. Microsoft deklaruje ponadto, że gry wydawane przez Xbox Game Studios (z wyłączeniem serii Call of Duty) trafią do biblioteki Premium w ciągu roku od premiery.

Xbox Game Pass Core także obejmuje teraz gry na PC i chmurę, a sama biblioteka tytułów została powiększona dwukrotnie.

Xbox Game Pass Essential

36,99 zł/mies. Xbox Game Pass Premium

54,99 zł/mies. Xbox Game Pass Ultimate

114,99 zł/mies. Gra wieloosobowa online

na konsolach Gra wieloosobowa online

na konsolach Gra wieloosobowa online

na konsolach Ponad 50 gier

(koncole, PC, chmura) Ponad 200 gier

(koncole, PC, chmura) Ponad 400 gier

(koncole, PC, chmura) Podstawowy streaming Streaming z krótszym

czasem oczekiwania Streaming z krótszym

czasem oczekiwania

i najwyższą jakością Dodatkowa zawartość w grach

League of Legends

i Call of Duty: Warzone Dodatkowa zawartość w grach

League of Legends

i Call of Duty: Warzone Dodatkowa zawartość w grach

League of Legends

i Call of Duty: Warzone Nowe gry Xbox Game Studios

w ciągu roku od premiery

(z wyłączeniem serii CoD) Nowe gry Xbox Game Studios

i wybrane gry firm trzecich

w dniu premiery EA Play Ubosoft+ Classic Ekipa Fortnite

(od listopada)

Cena planu PC Game Pass, z którego wykluczone są gry konsolowe i w chmurze, kosztuje teraz 62,99 zł/mies. zamiast 47,99 zł.

