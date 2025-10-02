Wielkie zmiany w Xbox Game Pass. Podwyżki cen to tylko połowa historii
Nowe nazwy, nowe ceny i nowa zawartość. Microsoft z dnia na dzień zrobił wielkie przetasowanie w abonamencie Xbox Game Pass.
Microsoft zmienił nazwy dwóch najtańszych planów, a także zaktualizował swój cennik. Oferta obejmuje teraz abonamenty:
- Xbox Game Pass Essential (zamiast Xbox Game Pass Core) - 36,99 zł/mies. (zamiast 29 zł);
- Xbox Game Pass Premium (zamiast Xbox Game Pass Standard) - 54,99 zł;
- Xbox Game Pass Ultimate - 114,99 zł/mies. (zamiast 73,99 zł).
Tak, Microsoft z dnia na dzień podniósł cenę abonamentu Ultimate o 41 zł. Choć trzeba uczciwie zaznaczyć, że firma jednocześnie znacznie zwiększyła zawartość każdego planu i uczyniła pakiet Premium sensowną alternatywą.
Xbox Game Pass - co nowego w abonamentach?
Xbox Game Pass Ultimate obejmuje teraz bibliotekę Ubisoft+ Classics (która sama w sobie kosztuje 34 zł/mies.), a w listopadzie dodana zostanie także usługa Ekipa Fortnite (normalnie 42,49 zł/mies.). Wartość tych dodatków znacząco przekracza kwotę podwyżki, choć oczywiście gracze niezainteresowani Fortnite’em i starszymi grami Ubisoftu mogą być niepocieszeni.
Xbox Game Pass Premium oferuje teraz dostęp do grania w chmurze i gier na PC, co było dotychczas zarezerwowane dla planu Ultimate. Microsoft deklaruje ponadto, że gry wydawane przez Xbox Game Studios (z wyłączeniem serii Call of Duty) trafią do biblioteki Premium w ciągu roku od premiery.
Xbox Game Pass Core także obejmuje teraz gry na PC i chmurę, a sama biblioteka tytułów została powiększona dwukrotnie.
|Xbox Game Pass Essential
36,99 zł/mies.
|Xbox Game Pass Premium
54,99 zł/mies.
|Xbox Game Pass Ultimate
114,99 zł/mies.
|Gra wieloosobowa online
na konsolach
|Gra wieloosobowa online
na konsolach
|Gra wieloosobowa online
na konsolach
|Ponad 50 gier
(koncole, PC, chmura)
|Ponad 200 gier
(koncole, PC, chmura)
|Ponad 400 gier
(koncole, PC, chmura)
|Podstawowy streaming
|Streaming z krótszym
czasem oczekiwania
|Streaming z krótszym
czasem oczekiwania
i najwyższą jakością
|Dodatkowa zawartość w grach
League of Legends
i Call of Duty: Warzone
|Dodatkowa zawartość w grach
League of Legends
i Call of Duty: Warzone
|Dodatkowa zawartość w grach
League of Legends
i Call of Duty: Warzone
|Nowe gry Xbox Game Studios
w ciągu roku od premiery
(z wyłączeniem serii CoD)
|Nowe gry Xbox Game Studios
i wybrane gry firm trzecich
w dniu premiery
|EA Play
|Ubosoft+ Classic
|Ekipa Fortnite
(od listopada)
Cena planu PC Game Pass, z którego wykluczone są gry konsolowe i w chmurze, kosztuje teraz 62,99 zł/mies. zamiast 47,99 zł.
