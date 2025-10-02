  • benchmark.pl
Wielkie zmiany w Xbox Game Pass. Podwyżki cen to tylko połowa historii

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nowe nazwy, nowe ceny i nowa zawartość. Microsoft z dnia na dzień zrobił wielkie przetasowanie w abonamencie Xbox Game Pass.

Microsoft zmienił nazwy dwóch najtańszych planów, a także zaktualizował swój cennik. Oferta obejmuje teraz abonamenty:

  • Xbox Game Pass Essential (zamiast Xbox Game Pass Core) - 36,99 zł/mies. (zamiast 29 zł);
  • Xbox Game Pass Premium (zamiast Xbox Game Pass Standard) - 54,99 zł;
  • Xbox Game Pass Ultimate - 114,99 zł/mies. (zamiast 73,99 zł). 

Tak, Microsoft z dnia na dzień podniósł cenę abonamentu Ultimate o 41 zł. Choć trzeba uczciwie zaznaczyć, że firma jednocześnie znacznie zwiększyła zawartość każdego planu i uczyniła pakiet Premium sensowną alternatywą. 

Xbox Game Pass - co nowego w abonamentach?

Xbox Game Pass Ultimate obejmuje teraz bibliotekę Ubisoft+ Classics (która sama w sobie kosztuje 34 zł/mies.), a w listopadzie dodana zostanie także usługa Ekipa Fortnite (normalnie 42,49 zł/mies.). Wartość tych dodatków znacząco przekracza kwotę podwyżki, choć oczywiście gracze niezainteresowani Fortnite’em i starszymi grami Ubisoftu mogą być niepocieszeni. 

Xbox Game Pass Premium oferuje teraz dostęp do grania w chmurze i gier na PC, co było dotychczas zarezerwowane dla planu Ultimate. Microsoft deklaruje ponadto, że gry wydawane przez Xbox Game Studios (z wyłączeniem serii Call of Duty) trafią do biblioteki Premium w ciągu roku od premiery. 

Xbox Game Pass Core także obejmuje teraz gry na PC i chmurę, a sama biblioteka tytułów została powiększona dwukrotnie. 

Xbox Game Pass Essential
36,99 zł/mies.		Xbox Game Pass Premium
54,99 zł/mies.		Xbox Game Pass Ultimate
114,99 zł/mies.
Gra wieloosobowa online
na konsolach		Gra wieloosobowa online
na konsolach		Gra wieloosobowa online
na konsolach
Ponad 50 gier
(koncole, PC, chmura)		Ponad 200 gier
(koncole, PC, chmura)		Ponad 400 gier
(koncole, PC, chmura)
Podstawowy streamingStreaming z krótszym
czasem oczekiwania		Streaming z krótszym
czasem oczekiwania
i najwyższą jakością
Dodatkowa zawartość w grach
League of Legends
i Call of Duty: Warzone		Dodatkowa zawartość w grach
League of Legends
i Call of Duty: Warzone		Dodatkowa zawartość w grach
League of Legends
i Call of Duty: Warzone
 Nowe gry Xbox Game Studios
w ciągu roku od premiery
(z wyłączeniem serii CoD)		Nowe gry Xbox Game Studios
i wybrane gry firm trzecich
w dniu premiery
  EA Play
  Ubosoft+ Classic
  Ekipa Fortnite
(od listopada)

Cena planu PC Game Pass, z którego wykluczone są gry konsolowe i w chmurze, kosztuje teraz 62,99 zł/mies. zamiast 47,99 zł. 

