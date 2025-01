Gamingowe POCO X7 i POCO X7 Pro już w Polsce. Dobre ceny i promocja na start

POCO X7 i POCO X7 Pro bez tajemnic. Znamy polskie ceny, jest też promocja na start.

Jesteśmy już po oficjalnej premierze dwóch nowych smartfonów marki należącej do koncernu Xiaomi. POCO X7 i POCO X7 Pro mogą przykuć uwagę swoim wyglądem, choć wszystko, co najlepsze, kryje się w ich wnętrzach. W swojej cenie mogą być obecnie najlepszymi smartfonami do gier.

Premiera POCO X7

POCO X7 to tańszy z tej dwójki. Procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) pozwoli mu powalczyć o miano najbardziej wydajnego smartfona w swojej cenie. Do wyboru mamy 8 lub 12 GB RAM, a pamięć na dane ma pojemność 256 lub 512 GB (UFS 2.2). Miłośnicy gier powinni docenić ekran AMOLED CrystalRes o przekątnej 6,67” z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 1.5K (2712 x 1220 pikseli). Chroni go dobre szkło Gorilla Glass Victus 2, które zwykle trafia raczej do droższych urządzeń.

Główny aparat z matrycą 50 MP (Sony IMX882) otrzymał optyczną stabilizację obrazu. Jest też aparat szerokokątny z matrycą 8 MP. Przednia kamera ma 20 MP. POCO X7 ma głośniki stereo i baterię 5110 mAh z ładowaniem 45 W (tylko przewodowe). Obudowa została uszczelniona (IP68) i można zanurzyć smartfon w całości pod wodę. Jest też odporna na niskie temperatury (do -10 st. C.).

POCO X7 Pro

Spora część specyfikacji POCO X7 Pro jest identyczna, jak w tańszym modelu (ekran, aparat, obudowa). Największą różnicę stanowi tu zastosowanie lepszego procesora. MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) z taktowaniem 3,25 GHz pod względem wydajności stawia POCO X7 Pro bliżej telefonów z najwyższej półki. W nieco droższym smartfonie POCO zastosowało lepszą ochronę ekranu (Gorilla Glass 7i). Gracze docenią też większą baterię 6000 mAh i superszybkie ładowanie z mocą 90 W. Spory akumulator napełnimy od 0 do 100% w 42 minuty.

POc

Oba nowe smartfony POCO otrzymały system operacyjny Android z nakładką producenta HyperiOS. Ciekawostką jest premiera POCO X7 Pro w limitowanej edycji Iron Man Edition. Obudowa dostała akcenty nawiązujące do postaci, są też nowe tapety i motywy menu.

Ceny POCO X7 i POCO X7 Pro

Nowe modele wyróżniają się wyglądem - stylistyka jest nieco agresywna. Szczególnie smartfon w jaskrawym kolorze mocno wyróżnia się pod względem designu. Nowości Xiaomi są nieźle wycenione:

POCO X7 Pro Iron Man Edition 12/512 GB - 1999 zł

POCO X7 Pro 12/512 GB - 1899 zł

POCO X7 Pro 8/256 GB - 1699 zł

POCO X7 12/512 GB - 1499 zł

POCO X7 8/256 GB - 1299 zł

Po premierze wszystkie modele są dostępne w Polsce ze zniżką w wysokości 200 zł. Promocja obowiązuje do 19 stycznia 2025 roku. Niższe ceny obowiązują w sklepie producenta mi.com oraz u wybranych dystrybutorów.