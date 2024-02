Które urządzenia otrzymają aktualizację do HyperOS? Xiaomi informuje, że będzie ich bardzo dużo. Sprawdź, czy i Twój telefon załapie się na aktualizację.

Już dłuższy czas temu Xiaomi pokazało swoje najnowsze oprogramowanie. HyperOS ma być czymś więcej, niż tylko nakładką na Androida. Zdaniem producenta to coś pomiędzy zupełnie nowym systemem a zmienionym Androidem 14. Teraz dowiadujemy się o kolejnych modelach Xiaomi, które otrzymają aktualizację.

Które modele Xiaomi otrzymają aktualizację do HyperOS?

Android 14 wraz z nakładką HyperOS zadebiutował w Xiaomi 14 w końcówce 2023 roku. Początkowo aktualizacja do HyperOS pojawiłą się dla dość nowych serii smartfonów:

Xiaomi 13

Xiaomi 13T i 13T Pro

Xiaomi Redmi Note 12

tablet Pad 6

Z czasem listę wspieranych urządzeń powiększono. Dziś HyperOS zainstalujemy także na takich urządzeń, jak:

Xiaomi 12

Xiaomi 12S

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite

Redmi Note 11

Redmi Note 10

Xiaomi Redmi 12C

Redmi K40

Redmi K50

Redmi K60

Redmi K70

telewizory Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED, Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED.

system Xiaomi Sound

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ

Xiaomi Watch S3

tablety Xiaomi Pad 5

tablety Redmi Pad, Redmi Pad SE

Warto dodać, że w zdecydowanej większości przypadków aktualizacje trafią do całej rodziny. W przypadku Xiaomi Redmi Note 12 jest to na przykład aż 11 modeli (Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, 12 Pro Explorer, 12 Pro Speed, 12 Pro 4G, 12S, 12 Turbo, 12R, 12R Pro, 12 5G).

Aktualizacja do HyperOS dla smartfonów POCO

POCO to jedna z marek Xiaomi. Także ich smartfony otrzymają aktualizację do HyperOS. Są to następujące modele:

POCO M6 Pro

POCO F5, F5 Pro

cała seria POCO X6 i X6 Pro

POCO C55

seria POCO X5

POCO X4 GT, X4 Pro 5G

POCO M5 i M5s

cała seria POCO F4

Jeśli kolejne urządzenia dołączą do tej listy, z pewnością trafią na oficjalną stronę producenta - https://miuirom.org/updates/hyperos

Co to jest HyperOS?

Zdaniem Xiaomi HyperOS to nie tylko kolejna wersja systemu. Oprogramowanie ma być w szczególności nastawione na świetną współpracę z urządzeniami smart home. Oczywiście, Xiaomi ma ich w swojej ofercie bardzo dużo. Na szczególną uwagę zasługuje narzędzie HyperCOnnect do błyskawicznego parowania z innym sprzętem. Całość działa jednak w oczekiwany sposób tylko z urządzeniami HyperMind AI marki Xiaomi.

W celu poprawy wydajności, HyperOS został osadzony na Linuksie (system Vela).

Poruszając się po menu w HyperOS łatwo odniesiemy wrażenie, że to po prostu odświeżona wersja poprzedniej nakładki - MIUI. Niewiele osób (poza marketingowcami chińskiej marki) uznaje więc ten “system” za zupełnie nowy, czy wręcz rewolucyjny.

Dlaczego aktualny system operacyjny jest ważny?

Instalacja aktualizacji to bardzo dobra praktyka. Problem pojawia się, kiedy nasz telefon przestaje być wspierany przez producenta. Wtedy najczęściej nie otrzymamy już nowszych wersji systemu, a z czasem - także poprawek bezpieczeństwa. Te ostatnie są natomiast kluczowe dla ochrony naszych danych osobowych i prywatności. Zwykle w smartfonach mamy w końcu całkiem sporo różnych aplikacji, notatek, prywatnych zdjęć, czy maili. Warto je więc dobrze chronić.

Instalacja nowszej wersji oprogramowania ma również inną zaletę. Możemy cieszyć się z nowego wyglądu systemu, a nawet - nowych funkcji. Dzięki nim pod względem funkcjonalności nasz starszy smartfon może zupełnie nie różnić się więc od najnowszych modeli.

