Pompy ciepła będą stanowić przełom. Kluczowy rok 2024

Pompy ciepła mogą odegrać istotną rolę w 2024 r. Magazyn MIT Technology Review uznał je za jedną z dziesięciu przełomowych technologii bieżącego roku, które mają realny wpływ na świat.

Magazyn MIT Technology Review co roku przygotowuje listę dziesięciu technologii, które mają największy potencjał "by odmienić nasz świat w nadchodzących latach". Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, w tym roku na listę trafiło kilka rozwiązań z zakresu energetyki. Znalazło się wśród nich miejsce na same pompy ciepła.

Redakcja magazynu uznała, że pompy ciepła, jako urządzenia, które mogą ogrzewać i chłodzić budynki, odegrają istotną rolę w przyszłości. Zwrócono uwagę, że sprzedaż tego rodzaju urządzeń na świecie rośnie, a udoskonalanie technologii pomp ciepła prowadzi do możliwości wykorzystywania jej na przykład w przemyśle w celu dekarbonizacji.

Pompy ciepła to mniej zanieczyszczeń

Poza tym, urządzenia te realnie redukują emisję w miejscu działania, dzięki czemu powietrze jest mniej zanieczyszczone tam, gdzie żyjemy. Pompy ciepła mają potencjał, by w 2030 r. zredukować emisję CO2 o 500 mln ton, czyli tyle, ile zyskalibyśmy, usuwając wszystkie samochody spalinowe z europejskich dróg. Wiązałoby się to z koniecznością zainstalowania pomp ciepła w ok. 600 mln gospodarstw domowych, co pokryłoby ok. 20 proc. zapotrzebowania na ogrzewanie na świecie.

Kluczowe technologie 2024 r.

Autorzy magazynu pokładają nadzieję także w innych rozwiązaniach związanych z energetyką. Na listę dziesięciu przełomowych technologii 2024 r. trafiły też superwydajne ogniwa słoneczne. Technologia ta ma być kluczowa w redukcji emisji węglowej. Aby jednak fotowoltaika sprawdzała się lepiej, konieczne jest zwiększenie sprawności konwersji światła na energię słoneczną. Jedną z możliwości na uzyskanie tego efektu jest połączenie ogniw klasycznych z wykorzystaniem perowskitów.

Kolejna technologia z zakresu energetyki, która może istotnie wpłynąć na świat w przyszłości, to rozwinięte systemy geotermalne. Energia, która pochodzi z tych źródeł, jest czysta, zawsze dostępna i w zasadzie nielimitowana. Dzięki m.in. nowym technologiom odwiertów ludzkość może zyskać lepszy dostęp do energii z wnętrza Ziemi.

Pełna lista 10 przełomowych technologii 2024 r.