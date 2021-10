W poniedziałek, 28 października odbędzie się kolejna prezentacja produktowa organizowana przez firmę Apple. W Polsce oglądać je będzie można od godziny 19:00.

Według dotychczasowych doniesień, podczas tego wydarzenia pojawią się nowe modele komputerów MacBook Pro oraz słuchawki AirPods trzeciej generacji.

Do czego odnosi się tytuł prezentacji „Unleashed”?

Prezentacja nosi tytuł „Unleashed”, co po polsku oznacza „uwolniony”. Analitycy zgodnie twierdzą, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wspomnianym już MacBookom Pro, które wyposażone będą w kolejną generację procesora Apple Silicon – układ M1X. Tytuł konferencji odnosić się może właśnie do tego. Według dotychczasowych doniesień nowy układ ma być zdecydowanie bardziej wydajny niż M1, więc uwolnione zostaną jego ogromne możliwości.

Nowy MacBook Pro z M1X

Pierwsze MacBooki Pro z układem Apple Silicon zostały zaprezentowane rok temu. Ich forma nie uległa zmianie w porównaniu do poprzednich generacji. Inna jest tylko specyfikacja techniczna. Tym razem ma być zupełnie inaczej.

Nowe MacBoooki Pro mają być dostępne w dwóch rozmiarach – 14 oraz 16 cali i rozdzielczości odpowiednio 3024 x 1964 i 3456 x 2234 pikseli. Wyświetlacze, w które te komputery będą wyposażone mają mieć podświetlenie mini-LED, w technologii IPS, czyli takie same jak w przypadku monitora Apple Pro Display XDR, który kosztuje co najmniej 24 tysiące złotych. Będzie też technologia ProMotion, czyli adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz, która zastosowana została między innymi i iPhone’ach 13 serii Pro.

Ulepszona zostać ma także kamera. Będzie ona charakteryzować się rozdzielczością 1080p, co zapewni lepszą jakość obrazu podczas wideokonferencji. Warto przypomnieć, że w obecnych modelach rozdzielczość kamery wynosi 720p, co w komputerach z takiej półki cenowej jest niezrozumiałe.

Prawdopodobnie zmieni się także kształt obudowy. Będzie ona bardziej płaska, a jej krawędzie mają być mniej zaokrąglone. Co ważne, znajdzie się w niej miejsce aż na sześć portów. Po lewej stronie umieszczono podobno dwa porty Thunderbolt i port do ładowania z obsługą MagSafe, a po prawej jeden port Thunderbolt, HDMI oraz czytnik kart pamięci. Nowe komputery posiadać będą zatem jeden port Thunderbolt mniej, ale dodatkowe rodzaje portów powinny to zrekompensować.

Firma Apple zrezygnować ma z paska Touch Bar, a jego miejsce zastąpią tradycyjne klawisze funkcyjne.

Dużą zmianą ma być także zastosowanie układu M1X. Ma on posiadać 10-rdzeniowy CPU oraz dwa warianty procesora graficznego – z 16 oraz 32 rdzeniami. Układ obsłuży do 64 GB zunifikowanej pamięci.

Ze względu na dużą wydajność M1X przeprojektowany został także układ chłodzenia, dzięki czemu po raz pierwszy zastosowany ma zostać tryb High-Power, w którym układ osiągać będzie maksymalną moc obliczeniową.

Podstawowe warianty nowym komputerów będą wyposażone w dysk SSD o pojemności 512 GB oraz 16 GB zunifikowanej pamięci.

Bardzo prawdopodobne jest, że podczas tej konferencji pojawi się także informacja dotycząca daty udostępnienia oficjalnej wersji systemu operacyjnego macOS Monterey.

Słuchawki AirPods 3

Początkowo mówiło się, że kolejna generacja bezprzewodowych słuchawek marki Apple miała pojawić się na wrześniowej prezentacji, podczas której przedstawione zostały nowe modele iPhone’ów, iPadów oraz zegarek Apple Watch Series 7. Tak się jednak nie stało, więc bardzo prawdopodobne jest, że stanie się to teraz.

Nowe AirPodsy mają mieć odmienioną konstrukcję i przypominać będą dostępną obecnie w sprzedaży wersję Pro. Charakteryzować się będą zatem krótszym trzonem. Niektórzy analitycy twierdzą, że nowe słuchawki wyposażone będą także w silikonowe wkładki douszne, ale zdania na ten temat są podzielone. W marcu w serwisie 52audio opublikowano zdjęcia, na których rzekomo zobaczyć można te słuchawki, ale nie mają one wkładek. Warto też zauważyć, że w widocznym na zdjęciu etui nie ma miejsca na takie wkładki.

Jednak nieco ponad miesiąc wcześniej w tym samym serwisie pojawiły się sugestie, że słuchawki AirPods 3 posiadać będą silikonowe wkładki.

Wszyscy zgodnie twierdzą, że słuchawki nie będą wyposażone w funkcję aktywnej redukcji szumów. Przeznaczona jest ona dla AirPodsów serii Pro.

Nowe słuchawki będą wyposażone w procesor, który skonstruowany będzie w technologii system-in-package (SiP). Wykorzystanie takiego układu pozwoli na integrację większej liczby funkcji w niewielkim podzespole, dzięki czemu możliwa będzie zmiana kształtu obudowy słuchawek. Apple pracuje podobno także nad nowym układem do zarządzania energią, co wpłynie na wydłużenie żywotności i czasu pracy baterii. Co więcej, zapewnić on ma także większy zasięg.

Jakość dźwięku ma być zbliżona do tego co oferują AirPodsy drugiej generacji. Nieco lepiej brzmieć mają niskie tony.

Zmieni się także etui. W porównaniu do bieżącej generacji posiadać będzie o 20% większą baterię, a standardem będzie bezprzewodowe ładowanie. Pojemność baterii w samych słuchawkach ma być taka sama.

Co więcej, słuchawki będą wyposażone w przyciski dotykowe oraz odpowietrzniki, które wyrównują ciśnienie w uszach. Rozwiązania te zapożyczone zostaną z serii Pro.

Prezentację oglądać będzie można na stronie internetowej firmy Apple, w serwisie YouTube oraz na przystawce Apple TV za pośrednictwem aplikacji o tej samej nazwie.