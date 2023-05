Akcesoria do telefonów

Dziś praktycznie każdy z nas ma telefon. Każdemu też mogą więc przydać się jakieś akcesoria do niego. Spójrzmy na te, które cieszą się największa popularnością i w które faktycznie warto się wyposażyć.

Etui – podstawowe akcesorium do telefonu

Akcesoria do telefonów nie są niezbędne. Nie znaczy to jednak, że są niepotrzebne. Niektóre z nich mogą stanowić zabezpieczenie, inne – zwiększać komfort korzystania na co dzień. Są też takie, które spełniają oba te założenia równocześnie. Wcale nie jest wyjątkiem na przykład etui na telefon, które pełni równocześnie funkcję podstawki, umożliwiając wygodne oglądanie filmów i seriali bez konieczności trzymania urządzenia w dłoniach.



Przykładowe etui z funkcją podstawki.

Taki gadżet kosztuje niewiele, a faktycznie poprawia wygodę, równocześnie chroniąc telefon przed negatywnymi skutkami upadków. Współczesne smartfony tymczasem są tak delikatne, że naprawdę warto zadbać o odpowiednią ochronę (szczególnie że coraz częściej decydujemy się też na zakup droższych modeli). A jeżeli zwykłe etui kosztuje 30-40 złotych, a to z podstawką jest droższe tylko o dychę czy dwie, to czy naprawdę jest się nad czym zastanawiać?

Uchwyt na telefon – gadżet dla kierowcy (i cyklisty)

Zaraz po etui wśród najpopularniejszych akcesoriów znajdują się uchwyty na telefon, które pozwalają zarezerwować miejsce dla komórki wewnątrz naszego samochodu – czy to na potrzeby nawigacji, czy też sterowania muzyką odtwarzaną przez Bluetooth. W przypadku tych gadżetów wybór jest bardzo szeroki.

Mamy na przykład uchwyty z przyssawką, które montuje się na szybie. Znajdują się na wysokości wzroku, co jedni poczytują za atut, inni zaś za wadę (bo przysłaniają widok). Z kolei uchwyty na kratkę wentylacyjną nie zasłaniają widoku, ale zwykle trzymają się nieco słabiej i duże dziury mogą spowodować, że telefon (wraz z uchwytem) spadnie na ziemię. Ze względu na sposób mocowania samego telefonu możemy natomiast wyróżnić uchwyty manualne (na ręczny zacisk), grawitacyjne i elektryczne (na zacisk automatyczny) oraz magnetyczne (na… magnes).



Baseus Light Electric Holder to uchwyt elektryczny.

W przypadku iPhone’ów warto postawić na uchwyty z technologią MagSafe, które nie tylko mocno trzymają telefon, ale też od razu go ładują. Funkcja bezprzewodowego ładowania indukcyjnego jest też dostępna w niektórych uchwytach na telefony z Androidem. Ogólnie jednak takie rozwiązanie jest z oczywistych względów droższe.

Telefon jako nawigacja może sprawdzić się jednak nie tylko u miłośników czterech, ale i dwóch kółek. Na rynku coraz częściej można znaleźć uchwyty na telefon do roweru, motocykla czy hulajnogi – zwykle są one po prostu mocowane na kierownicy. Jeśli często zdarza ci się ruszać na wycieczki w nieznane, to zdecydowanie warto wyposażyć się w takie akcesorium.

Zadbaj też o to, by nigdy nie zabrakło energii

Klasyczne ładowarki są niezawodne i dobrze wywiązują się ze swojego zadania. Mają jednak jedną poważną wadę – telefon podczas ładowania jest „na uwięzi”. Problem ten rozwiązują ładowarki indukcyjne, na których wystarczy położyć swoją komórkę, by energia w jego akumulatorze zaczęła się uzupełniać. Wystarczy położyć takie akcesorium na biurku lub stoliku nocnym.



Ładowarka indukcyjna na przykładzie SBS TEWIRELESSUF10W.

W kontekście zapobiegania rozładowanym akumulatorom wypada wspomnieć także o powerbankach, które pozwalają uzupełnić energię nawet z dala od gniazdka elektrycznego. O krok dalej idą powerbanki solarne, które mogą ładować się promieniami słonecznymi. Myślisz, że to może być coś dla ciebie? Sprawdź więc „Powerbank solarny – ranking” na stronie RTV EURO AGD.

