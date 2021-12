Konsole do gier

Najważniejsze wydarzenia z historii konsoli Microsoftu, przedstawione w 6 odcinkach to opowieść pełna nie tylko chwały i sukcesów. Poznaj początki Xbox i dowiedz się, dlaczego to cud, że w ogóle powstał.

Podczas 20-lecia Xboxa Microsoft zapowiedział nie tylko dodanie nowych gier do katalogu kompatybilności wstecznej, ale także dokument, w którym przedstawi najważniejsze informacje dotyczące historii swoich konsoli, ich początków, ze wszystkimi wzlotami i upadkami. Od dzisiaj jest już dostępny na takich platformach, jak youtube, IMDbTV, Microsoft, redbox. oraz The Roku Channel.

Czego dowiemy się z dokumentu?

Na samym początku firma wspomina o trudnym starcie, kiedy to mały, 4-osobowy zespół chciał przekonać Microsoft, że świetnym pomysłem będzie wydanie własnej konsoli. Droga do sukcesu nie była prosta i wymagała często dużych kosztów oraz ryzyka. W filmach pojawiają się wiele ciekawych informacji, które z pewnością zainteresują wielbicieli Xboxów.

Mały zespół nowicjuszy postanawia przekonać Microsoft, że nadszedł czas, aby wejść w biznes konsolowy. Dowiedz się dlaczego, w tej zakulisowej, sześcioczęściowej serii, która zabierze Cię z powrotem do kiepskich początków konsoli do gier firmy Microsoft. To nieopowiedziana historia ludzi stojących za konsolą, usterkami i wszystkim innym.

Gdzie obejrzeć?

Wszystkie części możecie obejrzeć na platformie youtube. Dobrą wiadomością dla wielu osób będzie to, że dokument otrzymał też polskie napisy. Poniżej linki:

Źródło: xbox.com