Krwawa i dynamiczna pierwszoosobowa strzelanina z nieco bardziej wyraźną fabułą, niż w poprzednich wersjach, od dzisiaj dostępna dla większej ilości graczy. W Serious Sam 4 zagracie już nie tylko na komputerach osobistych.

Serious Sam 4 to gra, która do tej pory była dostępna jedynie na PC, natomiast dzisiaj miała swoją premierę na konsoli Xbox X|S. Co ciekawe, pojawiła się również niespodzianka dla graczy, którzy korzystają z subskrybcji Xbox Game Pass – projekt został do niej dodany zaraz po premierze.

Gra rozpoczyna się podczas wojny z Mentalem, gdy jego potężna horda rozprzestrzenia się po całej planecie, niszcząc pozostałości po ziemskiej cywilizacji. Ostatnią nadzieją jest dowodzona przez "Serious" Sama Stone'a grupa Earth Defence Force.

Korzystacie z Xbox Game Pass? Będzie grać w Serious Sam 4?

Źródło: xbox.com