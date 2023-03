Jeszcze w tym miesiącu światło dzienne ujrzy OnePlus 11 Jupiter Rock. Jeśli wierzyć producentowi, będzie cechował się wyjątkową obudową.

Lada dzień premiera OnePlus 11 Jupiter Rock

OnePlus to dobrze znana marka, tajemniczy nie jest również jej ostatni smartfon. Jak pokazały nasze testy OnePlus 11, to niezwykle udany model. Specjalne edycje niektórych smartfonów nie są niczym zaskakującym w mobilnym świecie, ale w tym przypadku doczekamy się jej dość szybko. Pierwsze wzmianki na temat OnePlus 11 Jupiter Rock Edition pojawiły się w zeszłym tygodniu, teraz producent podaje konkretną datę i inną istotną informację.

OnePlus 11 Jupiter Rock zostanie oficjalnie zaprezentowany już za dwa dni, 29 marca. Premiera odbędzie się w Chinach i na ten moment tylko jego mieszkańcy mogą nastawiać się na możliwość zakupu urządzenia. Będą musieli mieć przy tym trochę szczęścia, ponieważ będzie to limitowana edycja oferowana w niewielkim nakładzie. Brakuje informacji odnośnie tego, czy OnePlus 11 Jupiter Rock będzie sprzedawany w innych regionach. Zapewne producent wyjaśni tę kwestię podczas premiery.

W czym OnePlus 11 Jupiter Rock będzie wyjątkowy?

Nazwa specjalnej edycji OnePlus 11 nie pozostawia wątpliwości co do inspiracji, jaką kierował się producent. Chodzi o największą planetę Układu Słonecznego, do której OnePlus 11 Jupiter Rock będzie nawiązywał kolorystyką i jakością wykonania. O ile pierwsza kwestia wydaje się nie budzić wielkiej sensacji, o tyle z drugą związane są enigmatyczne zapowiedzi.

OnePlus 11 Jupiter Rock ma cechować się obudową wykonaną z materiałów mikrokrystalicznych, jakich żaden inny producent smartfonów wcześniej nie wykorzystywał. Jednocześnie zapowiedziano, że każdy egzemplarz będzie miał nieco inny wzór na obudowie.

Temat specyfikacji technicznej jest obecnie pomijany. Nie ona wydaje się tu najważniejsza, a poza tym mało prawdopodobne, aby różniła się od tej z podstawowego OnePlus 11.

