W pierwszej połowie 2023 liczba ofert pracy dla początkujących specjalistów IT zmniejszyła się o prawie 30 procent w porównaniu z drugą połową 2022. Równocześnie średnia płaca dla juniorów wzrosła o prawie 15 procent.

Portal pracy Just Join IT przeanalizował ponad 85 000 ogłoszeń w IT, na które można było aplikować od stycznia do czerwca 2023. W tym okresie łączna liczba ofert spadła o 1,75 procent, a ich miesięczna liczba była średnio o 8,36 procent niższa w zestawieniu ze statystykami z drugiej połowy 2022.

Praca w IT dla juniorów – jest trudniej?

Największy spadek odnotowano w ofertach dla juniorów. W pierwszej połowie 2023 ogłoszeń było o 26,76 procent mniej niż w drugiej połowie 2022. Dobre wieści są natomiast takie, że w przypadku początkujących zarobki w IT wzrosły średnio o prawie 15 procent.

Z kolei seniorzy mieli do dyspozycji o prawie 3000 ofert więcej niż w ostatnim półroczu (wzrost o 8,84 procent), jednak ich wynagrodzenia praktycznie się nie zmieniły.

Zmiany na rynku IT – przyczyny

Rok 2023 jest mniej łaskawy dla branży IT niż jego poprzednik. Rozpoczął się od szeroko zakrojonych optymalizacji w firmach i presji na wyniki w najważniejszych projektach. Rezultatem było wstrzymywanie części rekrutacji oraz kierowanie ofert ku specjalistom o większym doświadczeniu.

– Zrobienie kariery od zera w branży IT jest coraz trudniejszym zadaniem. Czasy, w których “z lodówki” wyskakiwały komunikaty kuszące świetlaną przyszłością każdego, kto przekwalifikuje się na programistę, zdają się mijać. Obecnie dla wielu firm kapitał i czas potrzebny na rozwój juniora to większy koszt niż zatrudnienie doświadczonego specjalisty. Mamy więc do czynienia z przebiegunowaniem i powrotem do ścieżek sprawdzonych przed pandemią – mówi Michał Szum, Head of Customer Success w Just Join IT.

Większy popyt na seniorów przekłada się na zwiększoną liczbę ofert pracy. Jednocześnie po redukcjach w dużych firmach na rynku jest także większa podaż doświadczonych kandydatów, co nie pozostaje bez wpływu na ich pensje. Wynagrodzenia seniorskie przestały rosnąć, bo firmom łatwiej znaleźć odpowiedniego kandydata.

Natomiast w kontekście juniorów rynek staje się niezmiernie konkurencyjny, dając pracodawcom szansę na wyłuskanie najlepszych talentów. Dlatego tu pensje rosną. Jednocześnie zdobycie dobrze płatnej juniorskiej posady wiąże się często z posiadaniem umiejętności na poziomie mida.

źródło: materiały prasowe