Prawdziwy robot Transformers? Teraz można go kupić

Japończycy uwielbiają roboty. Nie powinno więc nas dziwić, że firma, która sprzedaje roboty podobne do tych, które znamy z serii Transformers czy Gundam, powstały właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni. Teraz można je kupić.

Tsubame Industries to japońska firma, która oferuje niezwykły produkt. Robot Archax to pojazd, który przypomina japońskie "mechy". Nie jest to jednak robot kroczący, a poruszający się na czterech kołach. Operator robota wchodzi po drabinie do kabiny, gdzie otaczają go cztery ekrany, prezentujące obraz na żywo z kamer umieszczonych po wszystkich stronach robota. Zawierają one też wszelkie dane dotyczące ruchu tego nietypowego pojazdu.

Jak podaje New Atlas, pilot obsługuje robota, korzystając przy tym z dwóch joysticków zintegrowanych z podłokietnikami - po jednym na każde ramię robota. Oprócz tego wykorzystywane są dwa pedały - jeden do hamowania, drugi do przyspieszania. Ramiona robota można kontrolować poruszając rękoma - zginając bark i łokieć. Dodatkowo dłonie poruszają się w "nadgarstku" robota, a każdy palec może być sterowany niezależnie. Głowa robota, która posiada pojedynczą kamerę, może obracać się w lewo i prawo.

Prawie jak Transformers

W trybie jazdy przednie nogi robota przesuwają się do przodu, a tylne do tyłu. Pozwala to na obniżenie poziomu ciężkości. Kokpit również pochyla się, by skompensować zmianę kąta ułożenia całego robota. Nie jest to demon prędkości - w trybie jazdy osiąga prędkość ok. 10 km/h. Nie podano informacji o żywotności baterii.

Robot Archax ma ważyć 3,2 tony. Jego wysokość w trybie robota ma wynosić 4,5 metra. Rama robota skonstruowana jest ze spawanych płyt ze stopu aluminiom oraz żelaznych rurek pokrytych panelami z tworzywa sztucznego, które wzmocnione jest włóknem szklanym.

Zaprojektowany przez Tsubame Industries robot to duża zabawka, która nie ma praktycznych rozwiązań. Żeby sobie pozwolić na taki niecodzienny pojazd trzeba zapłacić niemałe pieniądze, bo 2,7 mln dolarów. Firma planuje zbudowanie wstępnej serii pięciu sztuk robotów, których budowa powinna zająć od 12 do 18 miesięcy.