Rok po premierze Age of Empires II: Definitive Edition, opublikowana została darmowa aktualizacja, wprowadzająca zmiany przede wszystkim w trybie wieloosobowym.

Duża aktualizacja Age of Empires II na rocznicę

Nie tak dawno odbyła się premiera odświeżonej wersji Age of Empires III, jednak w tym miesiącu mija już rok od premiery poprzedniej części, Age of Empires II: Definitive Edition. Z tej okazji twórcy przygotowali dużo nowości.

Najważniejszą zmianą jest dodanie trybu Battle Royale. Jasne, można zapytać: czy ta formuła już się nie przejadła? Ani o PUBG, ani o Fortnite nie jest już tak głośno, jak jeszcze rok czy dwa lata temu. Jednak twórcy różnych produkcji wciąż "romansują" z tym wariantem, a skoro zapowiedziano ten motyw w Vampire: The Masquerade, to czemu nie w Age of Empires?

Pod koniec października odbył się także zamknięty turniej, prezentujący nowy dla tej serii tryb rozgrywek. Zacieśniające się pole mapy, niszczące wszystkie jednostki, jest całkiem emocjonujące w tej i tak pełnej napięcia strategicznej walce.

Wszyscy gracze, którzy lubią odblokowywać kosmetyczne elementy, mogą już także brać udział w wydarzeniach z okazji rocznicy Age of Empires II: Definitive Edition. Potrwają one do końca listopada.

Age of Empires II: Definitive Edition - jeszcze bardziej wyrównana gra wieloosobowa

Pozostałe zmiany dotyczą w dużej mierze balansu jednostek i poszczególnych nacji. Twórcy zmodyfikowali możliwości dziewiętnastu z trzydziestu pięciu wojsk. Zmiany dotyczą chociażby kosztów jednostek, czy czasu potrzebnego na ich wyszkolenie. Dzięki temu zabawa ma być bardziej wyrównana, a poprawki docenią głównie ci, którzy grają w sieciowe potyczki rankingowe.



Nowe menu i tryby multiplayer

W poprawce 42848 do Age of Empires II: Definitive Edition usprawniono także menu tak, by wybór poszczególnych rodzajów rozgrywki był jeszcze bardziej intuicyjny i by dołączenie do meczu trwało krócej. Poprawiono także wyszukiwanie meczy i umożliwiono łączenie się ze znajomymi we wspólnym oczekiwaniu w kolejce do gry. Ostatnią wartą wspomnienia nowością jest bardziej intuicyjne tworzenie murów - przeciąganie ich myszką pozwala teraz na równoczesne tworzenie linii prostych i "ukosów", co nie było możliwe we wcześniejszych wersjach.

Jak widać, twórcy cały czas dbają o rozwój kultowego "ejdża". Czas i głosy społeczności pokażą, czy akurat dodanie battle royale było krokiem w dobrą stronę, ale miłośnicy tej serii z pewnością nie mogą narzekać na nudę.

Zródło: ageofempires.com

