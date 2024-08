Wreszcie jest. HMD Barbie Phone to długo wyczekiwany, od dawna zapowiadany smartfon dla fanów kultowych lalek. Zaraz - to nie jest smartfon?

HMD Global to właściciel m.in. marki Nokia. Firma na różne sposoby próbuje zdobyć klientów. Nie do końca im to jednak wychodzi. Najpierw pokazali telefon wzorowany na Nokii Lumii (czyli smartfonie sprzed ponad 10 lat). Teraz poznajemy długo zapowiadany Barbie Phone. Składany telefon w 2024 brzmi nieźle, prawda? Nie tego się jednak spodziewaliśmy. HMD Barbie ma fizyczne klawisze i malutki ekranik.

Premiera HMD Barbie Phone

Telefon powstał przy współpracy z Mattel. Możemy więc powiedzieć, że byłby dobrym, oficjalnym gadżetem dla fanów Barbie. Tych jest w końcu sporo - to zarówno młodsze dzieci, jak i dorośli z sentymentem patrzy na swoje ukochane zabawki sprzed lat. Popularność filmu Barbie każe sądzić, że dobry smartfon z różowym, rozpoznawalnym logo stałby się niemałym hitem. Ten raczej nim jednak nie będzie.

Nie jest to składany smartfon, a telefon z klapką w starym stylu. Wewnętrzny wyświetlacz ma 2,8”, a zewnętrzny jest jeszcze mniejszy - ma przekątną 1,8”. Cieszy natomiast obecność wymiennej baterii i nowoczesnego złącza do ładowania (USB-C).

Za “wydajność” telefonu odpowiada procesor Unisoc T107 i 64 MB RAM. Tak - mówimy o megabajtach. Nawet najprostsze i najtańsze smartfony mają więc znacznie lepszą wydajność. Pamięci na dane też jest malutko - tylko 128 MB. Możemy rozszerzyć ją poprzez karty microSD, ale tylko do 32 GB.

HMB Barbie Phone to po prostu “zwykły telefon” w różowym wydaniu

Cała obudowa jest jaskrawo-różowa. Nawiązuje oczywiście do lalek Barbie i związanych z nimi akcesoriów. Telefon jest całkiem funkcjonalny, choć nie możemy go porównywać z nowoczesnymi smartfonami. Ma funkcję dzwonienia i SMS. Mój pierwszy telefon (Alcatel z wysuwaną antenką) nie miał opcji wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, wciąż doceniam więc tę opcję na liście “dodatkowych” funkcji.

Mamy też złącze słuchawkowe 3.5 mm, Bluetooth 5 i obsługę sieci LTE. Co jeszcze? Jest budzik, kalendarz, czy odtwarzacz mp3. A aparat? Jest, do tego ma całkiem dobrą, jak na założenia telefonu sprzed 20 lat, rozdzielczość VGA. Producent sprytnie rozwiązał kwestię kamery do selfie. Okazuje się, że może ją skutecznie zastąpić małe, okrągłe lusterko. Właściwie, nawet pasuje to do Barbie Phone.

Ile kosztuje HMD Barbie Phone?

No dobra, żarty na bok. HMD Barbie Phone mógłby się sprawdzić doskonale w rękach 5-latków. Za 100-150 złotych byłby nawet konkurencją dla “udawanych” telefonów-zabawek. Jeśli natomiast rozpatrujemy go w kontekście prawdziwego telefonu, konkurencja oferuje podobny sprzęt za 200-300 złotych.

Cena HMD Barbie Phone wynosi natomiast 599 złotych. Jak za model z 64 MB RAM i lusterkiem w roli przedniej kamery cena wydaje mi się jednak nieco zbyt wysoka.