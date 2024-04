Android 14 z nakładką OneUI 6.1 to obecnie najnowsze oprogramowanie Samsunga. Poznaliśmy listę modeli telefonów i tabletów z opcją zainstalowania nowego softu. Niestety, nie wszystko otrzymają funkcje znane jako Galaxy AI.

Nie ulega wątpliwości, że warto mieć aktualny system operacyjny. Oznacza to w końcu bezpieczeństwo, świeży wygląd, jak i dostęp do najnowszych funkcji. W przypadku smartfonów Samsunga mówimy zatem o Androidzie 14 wraz z nakładką OneUI 6.1. Oprogramowanie zadebiutowało wraz z premierą serii Galaxy S24, wkrótce natomiast trafi również na inne urządzenia. Poniżej znajdziesz ich listę.

Android 14 i nakładki Samsung OneUI 6.1 już w drodze na kolejne urządzenia

Najnowszy system operacyjny Android 14 z nakładką OneUI 6.1 pojawił się w trzech modelach, które miały swoja premierę w styczniu tego roku. Mówimy oczywiście o Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra. Już teraz trwają natomiast aktualizacje (proces odbywa się stopniowo, m.in. w zależności od rynku) kolejnych urządzeń. Najnowsze oprogramowanie otrzymają właściciele Galaxy S23, tańszego flagowca Galaxy S23 FE, składanych Samsungów Galaxy Z 5-tej generacji, a także tabletów z serii Tab S9. Oto pełna lista urządzeń, które w pierwszej kolejności otrzymają aktualizację do OneUI 6.1 lub już mająto oprogramowanie:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Starsze Samsungi Galaxy również otrzymają Androida 14 i OneUI 6.1

Nikogo nie dziwi fakt, że sprzęt Samsunga z 2023 i 2024 roku otrzymuje najnowsze oprogramowanie. Cieszy natomiast fakt, że także nieco starsze modele doczekają się nowego systemu operacyjnego i cenionej nakładki. Wygląda na to, że każdy smartfon, który miał już możliwość aktualizacji do Androida 14 (początkowo z nakładką OneUI 6.0), otrzyma także update do OneUI 6.1. Lista smartfonów jest całkiem długa, poza wymienionymi już wcześniej modelami, są na niej:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22++

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A25/A25 5G

Samsung Galaxy A15/A15 5G

Samsung Galaxy A05x

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A14/A14 5G

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A52/A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung Galaxy Xcover 5 Pro

Na liście mamy więc między innymi model Galaxy A52, który zadebiutował w marcu 2021 roku. Aktualizacja do najnowszego oprogramowania niedrogiego telefonu sprzed trzech lat to dobry znak dla klientów. Myśląc o kupnie nowego smartfona warto wybierać z oferty marek oferujących długie wsparcie. W przypadku najnowszych modeli Samsung od jakiegoś czasu deklaruje długie aktualizacje. Dla Galaxy S24 jest to aż siedem lat wsparcia. Równie długim dostępem do nowego oprogramowania może się pochwalić m.in. seria Google Pixel.

Ponadto aktualizację otrzymają również tablety:

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Aktualizacja do OneUI 6.1 - tak. Dostęp do Galaxy AI? nie zawsze…

Najciekawszą nowością w najbardziej aktualnej wersji nakładki Samsunga jest oczywiście zbiór funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Galaxy AI zadebiutowało wraz z premierą Galaxy S24, Samsung położył zresztą o wiele większy nacisk na przedstawienie tych funkcji, niż możliwości samego telefonu. Pokazuje to w najlepszy sposób, jak ważną (a może nawet: rewolucyjną?) zmianą są inteligentne funkcje.

Niestety, nie wszystkie telefony z dostępem do OneUI 6.1 otrzymają jednak Galaxy AI. Samsung ogranicza ich listę do:

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

tablety Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra

tablety Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+

tablety Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra

Najważniejsze nowe funkcje Galaxy AI w nakładce OneUI 6.1 polegają na tworzeniu inteligentnych podsumowań dłuższych tekstów, podpowiedziach przy tworzeniu tekstu, możliwości tłumaczenia rozmów telefonicznych na inne języki w czasie rzeczywistym (jest także język polski), czy kilku innym funkcjom AI. Najwyraźniej nieco słabsze telefony (np. seria Galaxy A, czy Galaxy S starszych generacji) nie mają wystarczająco dużej mocy obliczeniowej, aby mogły działać z Galaxy AI.

