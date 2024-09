Poznaliśmy europejską cenę smartfona Honor 200 Smart. Niedrogie urządzenie wygląda nieźle i ma duży ekran oraz sporą baterię.

Honor to chiński producent smartfonów. Kilka lat temu wycofał się z polskiego rynku, jednak znów możemy kupić ich urządzenia. Są całkiem atrakcyjne, a do tego oferta jest zróżnicowana. Honor Magic 6 Pro jest świetny do zdjęć, a Honor Magic V3 to bardzo smukły model ze składanym ekranem. Honor 200 Smart jest natomiast całkiem przeciętnym urządzeniem, ma jednak dobrze wyważoną specyfikację i dobrą cenę.

Europejska premiera Honor 200 Smart

Nowy Honor 200 Smart może trafić w gust użytkowników lubiących spore smartfony. Posiada duży ekran o przekątnej 6,8” i z rozdzielczością Full HD+. Nieco gorszą wiadomością jest rodzaj wyświetlacza - TFT LCD. Ekrany AMOLED wyglądają znacznie lepiej, jednak w klasie budżetowych smartfonów wciąż należą do rzadkości.

Możliwości fotograficzne Honora 200 Smart nie są jego najmocniejszą stroną Główny aparat ma matrycę 50 MP (obiektyw f/1.8), mamy też dodatkowy czujnik głębi 2 MP. Maksymalna rozdzielczość filmów to 1080p w 30 kl./s. Jest opcja 8-krotnego zoomu cyfrowego. Przednia kamerka ma natomiast tylko 5 MP.

Obudowa Honora 200 Smart jest uszczelniona, jednak certyfikat IP64 oznacza ochronę przed zachlapaniem. Nie powinniśmy więc całkowicie zanurzać tego urządzenia pod wodą. W obudowie znalazło się miejsce dla złącza słuchawkowego minijack (3.5 mm). W przycisku zasilania znajdziemy zintegrowany skaner linii papilarnych.

Honor 200 Smart z procesorem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Za wydajność Honora 200 Smart odpowiada nowoczesny, choć niedrogi procesor Snapdragon 4 Gen 2. Ma dwa rdzenie Cortex-A78 (2,2 GHz) i sześć Cortex-A55 (1,95 GHz) i układ graficzny Adreno 613. Wsparciem jest natomiast całkiem pokaźna liczba pamięci operacyjnej - 8 GB RAM. Nowy telefon pracuje pod kontrolą aktualnego Androida 14 z nakładką producenta (MagiOS 8.0). Bardzo dobrą wiadomością jest obecność 256 GB pamięci na dane użytkownika.

Bateria Honora 200 Smart ma 5200 mAh pojemności. To nieco więcej niż u sporej części konkurencji. Mamy też szybkie (choć nie ekspresowe) ładowanie z mocą 35 W. Smartfon obsługuje łączność 5G, jest też dwuzakresowe Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0 oraz NFC do płatności zbliżeniowych.

Cena smartfona to 219,90 euro. Czy to atrakcyjna oferta? Konkurencja w tym segmencie jest spora. Modele Motoroli z serii “moto G” oferują za podobną sumę aparat z OIS, czasem także dodatkowy obiektyw szerokokątny. Część smartfonów (np. POCO X6 5G) ma natomiast o wiele lepszą wydajność i ekran AMOLED.