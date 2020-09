PlayStation 5 systematycznie wychodzi z cienia. Lada dzień Sony zaprezentuje kilka dużych gier, które mają przyciągać graczy do nowej platformy.

Już w środę kolejny pokaz PlayStation 5

Sony bardzo długo trzymało większość informacji o PlayStation 5 w tajemnicy, ale w ostatnich tygodniach dość systematycznie nam je serwuje. Kolejna dawka została przewidziana na najbliższą środę, 16 września. O godzinie 22:00 naszego czasu będzie można zasiąść do transmisji, która wedle zapowiedzi potrwa około 40 minut.

Na co można się nastawiać? Sony obiecuje materiały z nadciągających gier. Co ważne, będą to (także lub tylko) duże tytuły zarówno od ekip podległych Sony, jak i zewnętrznych producentów. Mają znaleźć się wśród nich te, które będą dostępne na premierę konsoli.

Ceny PlayStation 5 również ujrzą światło dzienne?

Wiele osób liczy, że poza materiałami z nadchodzących gier ujawnione zostaną informacje dotyczące cen PlayStation 5. Tym bardziej, że Microsoft podał ceny Xbox Series X i Xbox Series S, a więc Sony nie ma na co dłużej czekać.

Nieoficjalnie mówi się, że Sony jest rozczarowane decyzjami podjętymi przez Microsoft, ponieważ w konsekwencji będzie musiało zaoferować swoje propozycje cenach niższych niż pierwotnie sobie zakładało. Obecnie zdecydowana większość źródeł donosi, że PlayStation 5 będzie kosztować 499 euro. Za PlayStation 5 Digital Edition zainteresowani mają natomiast zapłacić 399 euro.

