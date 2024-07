Microsoft Designer to nowy, darmowy generator grafiki AI. Zobacz, jakie ma możliwości i na jakich urządzeniach można z niego korzystać.

W ramach pakietu Microsoft 365 możemy już korzystać z nowego narzędzia. Microsoft Designer to program wykorzystujący AI, który pomoże stworzyć grafikę lub przerobić już istniejące treści.

Microsoft Designer

Microsoft od razu udostępnił swój nowy program na wielu platformach. Skorzystamy z nowej aplikacji na Windowsa, jest też wersja mobilna na Androida i iOS. Designer jest też dostępny jako wersja w przeglądarce.

Do najważniejszych funkcjonalności Designera należy generowanie oraz edycja obrazów graficznych i zdjęć. Pomaga w tym sztuczna inteligencja, tworząc grafiki od zera lub przerabiając już istniejące. Do narzędzia możemy się dostać z poziomu aplikacji Zdjęcia w systemie Windows, choć jest to wersja beta dla testerów korzystających z programu Windows Insiders.

Microsoft Designer został zintegrowany z Copilotw aplikacjach biurowych, jak Excel, Word lub PowerPoint. Można więc bezpośrednio w programach biurowych Microsoftu generować grafiki. Ta funkcja jest jednak dostępna wyłącznie dla subskrybentów Copilot Pro. Pozostali użytkownicy muszą się natomiast zalogować przez Konto Microsoft, aby używać nowego narzędzia.

Jak korzystać z Microsoft Designer?

Inteligentny generator grafik jest narzędziem bezpłatnym. Wymaga zalogowania do Konta Microsoft. Jeśli go nie masz, niezbędne będzie utworzenie nowego konta. Narzędzie jest dostępne po polsku i jest całkiem intuicyjne w obsłudze.

Designer pozwala na generowanie treści graficznych na podstawie wpisanego polecenia tekstowego. Możemy więc po prostu opisać, czego spodziewamy się jako finalny efekt pracy. Możemy przy tym wybrać jedną z wielu kategorii - obrazek, kolorowankę, naklejkę, wpis do social mediów, tapetę, zgorszenie, czy wiele innych.

Microsoft Designer potrafi usuwać tło, a także rozmywać je. Edycja jest automatyczna dzięki zastosowaniu AI. Podczas korzystania z Designera jesteśmy ograniczeni liczbą tokenów. Aby mieć ich więcej, musimy natomiast wykupić płatną wersję programu Copilot Pro. Kosztuje 99 złotych miesięcznie, w ramach subskrypcji otrzymamy natomiast również inne przydatne narzędzia. Nowi użytkownicy mogą przetestować te opcje za darmo przez pierwszy miesiąc.