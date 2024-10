Najnowszy smartfon Motoroli pozytywnie zaskakuje. Mimo stosunkowo niewygórowanej ceny, lista wyposażenia jest naprawdę długa. Jest też nowy procesor i aparat z OIS.

Czego możemy oczekiwać po stosunkowo niedrogim telefonie? Jeśli mówimy o modelu Motoroli, zwykle otrzymujemy dość bogate wyposażenie. Najnowsza Motorola moto G75 5G nie powinna nikogo zawieźć, ma też asa w rękawie. Chodzi o wzmocnioną obudowę, spełniającą wymogi standardu militarnego.

Motorola moto G75 5G to smartfon z obudową spełniającą wymogi standardu militarnego

Najnowszy model możemy pozycjonować w dolnych rejonach klasy średniej. Motorola moto G75 5G to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen3. Nowoczesny procesor zapewnia płynną pracę, nie potrzebuje przy tym zbyt wiele energii. Do tego mamy 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane - to dobre wartości.

W przypadku smartfonów tej klasy rzadko mówimy o szczególnie dobrej jakości wykonania. Motorola moto G75 5G ma natomiast nie tylko uszczelnioną obudowę (IP65, czyli można ją całkiem zanurzyć), ale też wzmocnioną. Producent informuje, że nowy smartfon spełnia wymogi standardu militarnego MIL-STD810H. O dobrej wytrzymałości może też świadczyć obecność szkłą ochronnego Gorilla Glass 5 na ekranie. Jeszcze niedawno podobne cechy spotykaliśmy tylko w dwu- lub trzykrotnie droższych urządzeniach.

Bateria jest natomiast całkiem standardowa. Ma pojemność 5000 mAh i moc ładowania 30 W. Niespodzianką jest natomiast możliwość ładowania bezprzewodowego z mocą 15 W.

Motorola moto G75 5G

W nowym modelu otrzymujemy aparat z matrycą 50 MP i optyczną stabilizacją obrazu. Motorola moto G75 5G ma też aparat szerokokątny 8 MP, a przednia kamera ma matrycę 16MP i znajduje się w okrągłym wycięciu w ekranie. Wyświetlacz ma przekątną 6,78” i rozdzielczość Full HD+. Pracuje z częstotliwością odświeżania 120 Hz i ma maksymalną jasność 1000 nitów (mogłaby być nieco wyższa).

Telefon poradzi sobie z nagrywaniem filmów w 4K przy 30 kl./s, również przednią kamerą. Są nawet głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos.

Nowa Motorola jest kolejnym smartfonem, który otrzyma całkiem długie wsparcie. Producent deklaruje, że moto G75 5G otrzyma 5 aktualizacji systemu operacyjnego Android (obecnie w wersji 14). Użytkownik dostanie też przez 6 lat poprawki zabezpieczeń - to bardzo dobra wiadomość.

Cena Motoroli moto G75 5G \to 1299 złotych. Propozycja wydaje się więc całkiem atrakcyjna - ciężko znaleźć jakieś braki w specyfikacji tego niedrogiego urządzenia. Wśród smartfonów do 1500 złotych najwyraźniej pojawił się nowy, bardzo ciekawy model.