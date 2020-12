Remake gry Prince of Persia: The Sands of Time zadebiutuje z opóźnieniem. Trudno być zaskoczonym decyzją producenta.

Premiera Prince of Persia: Sands of Time Remake opóźniona

Jeśli jednak jesteście w gronie osób, które nie mogą doczekać się premiery to spokojnie, nie macie wielkich powodów do zmartwień. Prince of Persia: Sands of Time Remake wprawdzie zadebiutuje z poślizgiem, ale nie będzie on duży.

W krótkim komunikacie twórcy gry poinformowali, iż trafi ona na rynek 18 marca. Przypomnijmy, iż wedle pierwotnych planów miało stać się to 21 stycznia.

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/zKCoJPkzmM — Prince of Persia (@princeofpersia) December 8, 2020

Więcej czasu na dopracowanie projektu

Podana argumentacja nie zaskakuje, to niemalże standardowa formułka przy tego typu decyzjach. Twórcy powołują się na chęć lepszego dopracowania całego projektu. Patrząc na pierwszy opublikowany zwiastun, a także komentarze pod nim trudno się temu dziwić.

Delikatnie rzecz ujmując, zapowiedź nie wywołała większej fali entuzjazmu. Niektórzy mogą zapytać, czy niespełna 2 dodatkowe miesiące pozwolą wprowadzić zauważalne usprawnienia? Na znaczną poprawę oprawy graficznej, która była głównym przedmiotem krytyki, naprawdę trudno tu liczyć.

Źródło: @princeofpersia

