Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 dopiero przed nami. Okazuje się, że niektórzy już mają dostęp do próbek inżynieryjnych układów i proponują ich sprzedaż.

W Chinach sprzedają procesory Ryzen 7000

W serwisie Alibaba Goofish pojawiła się oferta sprzedaży próbki inżynieryjnej procesora Ryzen 5 7600X (100-000000593-20). Układ został wyprodukowany w 17. tygodniu 2022 roku.



Próbka inżynieryjna procesora AMD Ryzen 5 7600X



Rewers procesora AMD Ryzen 7000

Procesor oferuje 6 rdzeni i 12 wątków, ale w przypadku próbki inżynieryjnej pracują one z obniżonym taktowaniem (bazowy zegar wynosi 4400 MHz zamiast 4700 MHz).

Układ został wystawiony za 9999 juanów (czyli równowartość około 7000 tysięcy złotych). Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to oficjalna cena sprzedaży – sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt w celu „dogadania się” z kupującym co do stawki.

Procesory Ryzen 7000 wprowadzą sporo zmian

Nowa generacja procesorów Ryzen bazuje na architekturze Zen 4, która przyniesie poprawę osiągów i efektywności energetycznej względem modeli Ryzen 5000 (Zen 3).

Warto dodać, że nowe procesory wprowadzą też obsługę pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0. W układach zostanie także zintegrowany podstawowy układ graficzny zgodny z architekturą RDNA 2.

Nowe procesory mają zostać zaprezentowane w przyszłym tygodniu podczas konferencji AMD together we advance_PCs. Wtedy też powinniśmy poznać dokładną specyfikację, ceny i termin sklepowej premiery sprzętu.

Źródło: Alibaba Goofish, Twitter @ HXL