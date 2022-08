Nowa generacja procesorów Intel może zaskoczyć wydajnością. Interesująco zapowiadają się nie tylko topowe jednostki, ale też modele ze średniej i niższej półki.

Nowa generacja procesorów Intel

Procesory Intel Core 13. generacji (Raptor Lake) zastąpią obecne modele Core 12. generacji (Alder Lake). Producent zapowiedział znaczną poprawę wydajności (mowa o 2-cyfrowym wzroście osiągów).

Wiemy, że nowe układy zaoferują więcej rdzeni i ulepszone możliwości podkręcania. Co ważne, procesory będą kompatybilne z podstawką LGA 1700 i będzie można je zamontować na obecnych płytach głównych z serii 600.

Specyfikacja procesorów Raptor Lake

Do tej pory w sieci pojawiało się sporo przecieków na temat specyfikacji nowych procesorów, ale tym razem (rzekomo) ujawniono całe zestawienie modeli. Intel ma produkować trzy różne jądra krzemowe pod nowe układy, które różniłyby się liczbą rdzeni (B0, C0 i H0).

Wygląda na to, że prawie wszystkie segmenty modele otrzymają więcej rdzeni, co przełoży się na poprawę osiągów w zastosowaniach wielowątkowych (wyjątkiem są modele Core i3, gdzie nadal będziemy mieli do dyspozycji tylko 4 rdzenie/8 wątków).

Model Rdzenie/wątki

P- + E-Core Taktowanie bazowe Pamięć L3 Grafika Odblokowany mnożnik TDP Intel Core i9-13900K 24/32

(8/16 + 16/16) 3,0 GHz 36 MB 32 EU TAK 125 W Intel Core i9-13900KF 24/32

(8/16 + 16/16) 3,0 GHz 36 MB - TAK 125 W Intel Core i9-13900 24/32

(8/16 + 16/16) 2,0 GHz 36 MB 32 EU - 65 W Intel Core i9-13900F 24/32

(8/16 + 16/16) 2,0 GHz 36 MB - - 65 W Intel Core i7-13700K 16/24

(8/16 + 8/8) 3,4 GHz 30 MB 32 EU TAK 125 W Intel Core i7-13700KF 16/24

(8/16 + 8/8) 3,4 GHz 30 MB - TAK 125 W Intel Core i7-13700 16/24

(8/16 + 8/8) 2,1 GHz 30 MB 32 EU - 65 W Intel Core i7-13700F 16/24

(8/16 + 8/8) 2,1 GHz 30 MB - - 65 W Intel Core i5-13600K 14/20

(6/12 + 8/8) 3,5 GHz 24 MB 32 EU TAK 125 W Intel Core i5-13600KF 14/20

(6/12 + 8/8) 3,5 GHz 24 MB - TAK 125 W Intel Core i5-13600 14/20

(6/12 + 8/8) 2,7 GHz 24 MB 32 EU - 65 W Intel Core i5-13500 14/20

(6/12 + 8/8) 2,5 GHz 24 MB 32 EU - 65 W Intel Core i5-13400 10/16

(6/12 + 4/4) 2,5 GHz 20 MB 24 EU - 65 W Intel Core i3-13100 4/8

(4/8 + 0/0) 2,4 GHz 12 MB 24 EU - 60 W

Wyjątkowo ciekawie zapowiada się model Core i5-13400 (i być może jego wersja bez zintegrowanej grafiki – Core i5-13400F). Układ ma dysponować 6 rdzeniami/12 wątkami typu P-Core i dodatkowo 4 rdzeniami/4 wątkami typu E-Core. Jeśli producent utrzyma dobrą cenę, może to być nowy hit niedrogich zestawów komputerowych tak jak Core i5-12400.

Nieoficjalnie wiadomo, że pierwsze, odblokowane procesory Core 13. generacji zostaną zaprezentowane pod koniec września na konferencji Intel Innovation Event. Na kolejne, zwykłe modele będziemy musieli poczekać do początku przyszłego roku. Nie wiadomo jednak co z najsłabszymi układami z serii Pentium i Celeron.

Źródło: Intel, ExtremePlayer