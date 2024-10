Intel zaprezentował procesory Core Ultra 200, które zastępują wysłużone modele Core 13. I 14. generacji. Nowe jednostki wprowadzają sporo usprawnień, które mają przełożyć się na lepsze osiągi i poprawę efektywności energetycznej.

Procesory Intel Core Ultra 200 nie są dla nas zaskoczeniem, ponieważ były zapowiadane już od kilku miesięcy. Teraz jednak znamy więcej szczegółów. Możemy przedstawić wam informacje techniczne, specyfikację oraz wydajność jednostek.

Co nowego w procesorach Intel Core Ultra 200?

Procesory Intel Core Ultra 200 (nazwa kodowa Arrow Lake S) to całkowicie nowe konstrukcje, które mają tchnąć powiew świeżości na rynku komputerów stacjonarnych. Intel chce powalczyć o rynek procesorów przeznaczonych dla graczy oraz wydajnych stacji do tworzenia treści. Warto jednak zwrócić uwagę, że procesory korzystają z podstawki LGA 1851, więc do ich działania wymagane są też nowe płyty główne Intel 800.

Jednostki składają się z kilku jąder krzemowych, które połączono w jeden procesor przy użyciu zaawansowanej technologii pakowania Foveros Advanced 3D. Warto jednak zauważyć, że tym razem Intel zlecił produkcję jąder krzemowych firmie TSMC.

Podobnie jak w poprzednich układach, producent zdecydował się na hybrydową konstrukcję, łączącą dwa typy rdzeni. Maksymalnie przewidziano 24 rdzenie: 8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core (co ważne, już całkowicie zrezygnowano z technologii wielowątkowości Hyper Threading).

Wydajne rdzenie P-Core bazują na architekturze Lion Cove, która ma zapewnić średnio 9% wzrost współczynnika IPC (liczby instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) względem starych rdzeni Raptor Cove. Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku efektywnych rdzeni E-Core, opartych na architekturze Skymont, która ma przynieść średnio 32% wzrost współczynnika IPC względem starych rdzeni Gracemont.

Procesory wyposażono w zintegrowany układ graficzny Xe GPU na bazie architektury Xe-LPG. Grafika dysponuje 4 jednostkami obliczeniowymi Xe i 4 jednostkami odpowiedzialnymi za ray tracing. Producent chwali się, że jednostka zapewnia pełne wsparcie dla DirectX 12 Ultimate, a do tego podobno zapewnia 2-krotnie lepsze osiągi względem poprzedniej “integry”.

Ciekawostką jest również sprzętowa jednostka NPU, której zadaniem jest wspomaganie zastosowań opartych na sztucznej inteligencji. To nowość w desktopowych procesorach Intela dla entuzjastów (chociaż u konkurencji takie rozwiązania są dostępne już od wcześniejszych generacji). Jednostka wykorzystuje dwa silniki oparte na architekturze NPU3, zapewniające wydajność na poziomie 13 TOPS.

Specyfikacja procesorów Intel Core Ultra 200

Początkowo producent wprowadził do oferty procesory Core Ultra 200 z serii K – to modele dla entuzjastów, które oferują odblokowany mnożni i można je dodatkowo podkręcić (wymagana do tego jest płyta główna z chipsetem Z890).

Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji pięciu pierwszych modeli, które jako pierwsze zadebiutują na rynku.

Model Intel Core Ultra 5

245K Intel Core Ultra 5

245KF Intel Core Ultra 7

265K Intel Core Ultra 7

265KF Intel Core Ultra 9

285K Rdzenie P +E 6 + 8 6 + 8 8 + 12 8 + 12 8 + 16 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 4,2/5,2 GHz 4,2/5,2 GHz 3,9/5,5 GHz 3,9/5,5 GHz 3,7/5,7 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 3,6/4,6 GHz 3,6/4,6 GHz 3,3/4,6 GHz 3,3/4,6 GHz 3,2/4,6 GHz Pamięć L3 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB Pamięć L3 24 MB 24 MB 30 MB 30 MB 36 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Grafika Intel Graphics

(4x EU) - Intel Graphics

(4x EU) - Intel Graphics

(4x EU) NPU 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) TDP (MTP) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) Cena $294 $309 $379 $394 $589

Wersje z dopiskiem F nie mają zintegrowanej grafiki (trzeba je zatem połączyć z samodzielną kartą graficzną), ale za to powinny być trochę tańsze - na pewno będzie to bardziej opłacalna propozycja dla osób składających np. komputer do grania. Sugerowane ceny premierowe są takie same, jak w przypadku poprzedniej generacji, jednak starsze modele 13. i 14. generacji zdążyły już mocno potanieć.

Procesory Core Ultra 200 K mają trafić do sprzedaży 24 października 2024 r. i zostały podobnie wycenione do starszych generacji (jeśli weźmiemy pod uwagę ceny na premierę). W tym samym dniu będzie można też kupić płyty główne z chipsetem Intel Z890, które będą wymagane do obsługi nowych procesorów.

Wydajność procesorów Intel Core Ultra 200

Co prawda na niezależne testy wydajności będziemy musieli jeszcze poczekać, ale producent pochwalił się wynikami wewnętrznych testów wydajności, gdzie porównano wydajność i efektywność energetyczną jednostek.

Topowy model Core Ultra 9 285K ma być o ok. 8% wydajniejszy w zastosowaniach jednowątkowych i o 15% w wielowątkowych w porównaniu do poprzednika, Core i9-14900K. W zestawieniu z konkurencyjnym Ryzen 9 9950X różnica ma wynosić odpowiednio ok. 4% i 13%.

Bardzo dobrze wygląda też wydajność w grach. Core Ultra 9 285K ma oferować podobną wydajność do modelu Core i9-14900K, ale będzie pobierać dużo mniej energii – w zależności od tytułu różnica może sięgać od 34 do nawet 165 W.

Niższy pobór mocy ma również skutkować niższymi temperaturami – w zależności od obciążenia, różnica może wynosić kilkanaście stopni. Przy zastosowaniu chłodzenia AiO 360 mm, temperatura jednostki nie powinna przekraczać 60 stopni Celsjusza.

Core Ultra 9 285K w grach ma oferować też zbliżoną wydajność do konkurencyjnego modelu Ryzen 9 9950X. W sporej liczbie tytułów obydwa procesory wypadają podobnie, ale są tytuły, gdzie na prowadzenie wychodzi Core Ultra (Age of Mythology, Civilization VI czy Total War: Warhammer II) lub Ryzen (np. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 czy Final Fantasy XIV).

Obiecująco wypada również porównanie niższego modelu Core Ultra 7 265K z topowym Core i9-14900K. Nowy model, co prawda, ma być średnio o 5% słabszy w grach, ale jednocześnie będzie o 15 stopni Celsjusza chłodniejszy, a cały komputer ma zużywać nawet o 188 W mniej energii elektrycznej.

Intel poszedł po rozum do głowy

Procesory Intel Arrow Lake były długo wyczekiwane przez graczy i entuzjastów technologii. W końcu doczekaliśmy się całkowicie nowych jednostek, które zastępują modele Core 13. i 14. generacji. To ważna premiera, ponieważ poprzednia seria procesorów była związana z problemami ze stabilnością, co znacząco nadszarpnęło wizerunek producenta.

Według ujawnionych danych, nowe procesory będą wymagać również nowych płyt głównych z gniazdem LGA 1851. Choć nie należy spodziewać się spektakularnego wzrostu wydajności, nowe jednostki mają pobierać znacznie mniej energii i będą mieć mniejsze wymagania dotyczące chłodzenia (a warto zauważyć, że w poprzednich generacjach był to spory problem).

Jak sprawdzą się w praktyce? O tym przekonamy się 24 października, kiedy procesory Core Ultra 200 oficjalnie zadebiutują na rynku, a my będziemy mogli zaprezentować niezależne testy wydajności. Wiadomo jednak, że to nie koniec planów Intela — na początku 2025 roku do desktopowych modeli Arrow Lake S (pewnie później doczekamy się też zwykłych modeli oraz tańszych płyt głównych 800) dołączą mobilne wersje Arrow Lake H i HX, przeznaczone do wydajnych laptopów oraz mobilnych stacji roboczych.