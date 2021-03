Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Intel zaprezentował nową generację procesorów dla komputerów stacjonarnych – modele Core 11. generacji nie tylko podnoszą poprzeczkę w kwestii wydajności, ale też wprowadzają nowe funkcje dla entuzjastów.

Premiera procesorów Intel Core 11. generacji (Rocket Lake-S) była zapowiadana już od ubiegłego roku, a w międzyczasie w sieci pojawiało się sporo przecieków na temat wydajności i funkcjonalności układów. Teraz wszystko stało się jasne – „niebiescy” oficjalnie wprowadzają nowe jednostki do oferty.

Co nowego w procesorach Intel Rocket Lake-S?

W odróżnieniu od kilku poprzednich generacji procesorów, tym razem rzeczywiście możemy mówić o nowych konstrukcjach. W modelach Rocket Lake-S producent zastosował nową architekturę Cypress Cove, która ma przekładać się nawet na 19% wzrostu współczynnika (Instructions Per Cycle – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) względem poprzedniej generacji Comet Lake-S. Do produkcji układów wykorzystano 14-nanometrową litografię (w usprawnionej wersji).

To jednak nie koniec zmian. Układy oferują szybszy kontroler pamięci DDR4-3200 (wcześniej maksymalnie było to DDR4-2933), a do tego zapewniają wsparcie dla portów USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s i interfejsu PCI-Express 4.0 z 20 liniami sygnałowymi (co można wykorzystać do podłączenia karty graficznej i szybkiego dysku SSD).

Nowe procesory wprowadzają też nowy układ graficzny z generacji Xe – podobno ma on zapewniać o 50% lepsze osiągi względem starej grafiki Gen11. Grafika zapewnia wsparcie dla kodowania AV1 10bit i HEVC 12bit, a także obsługuje interfejs HDMI 2.0 (HBR3). Przy okazji dodano wsparcie dla funkcji Intel Deep Learning Boost (VNNI), która przyspieszy operacje związane ze sztuczną inteligencją (AI).

Specyfikacja procesorów Intel Rocket Lake-S

Nowa generacja obejmuje procesory Core i9, Core i7 i Core i5. Przy okazji wydano też nowe modele z serii Core i3 i Pentium Gold, ale to konstrukcje bazujące na starej architekturze Skylake (właściwie mamy do czynienia z odświeżonymi modelami z 10. generacji).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler pamięci Grafika Podkręcanie TDP Cena Intel Core 11. gen (Rocket Lake-S) Core i9-11900K 8/16 3,5/5,3 GHz 16 MB DDR4-3200 UHD 750 TAK 125 W $539 Core i9-11900KF 8/16 3,5/5,3 GHz 16 MB DDR4-3200 - TAK 125 W $513 Core i9-11900 8/16 2,5/5,2 GHz 16 MB DDR4-3200 UHD 750 - 65 W $439 Core i9-11900F 8/16 2,5/5,2 GHz 16 MB DDR4-3200 - - 65 W $422 Core i9-11900T 8/16 1,5/4,9 GHz 16 MB DDR4-3200 UHD 750 - 35 W $439 Core i7-11700K 8/16 3,6/5,0 GHz 16 MB DDR4-3200 UHD 750 TAK 125 W $399 Core i7-11700KF 8/16 3,6/5,0 GHz 16 MB DDR4-3200 - TAK 125 W $374 Core i7-11700 8/16 2,5/4,9 GHz 16 MB DDR4-3200 UHD 750 - 65 W $323 Core i7-11700F 8/16 2,5/4,9 GHz 16 MB DDR4-3200 - - 65 W $298 Core i7-11700T 8/16 1,4/4,6 GHz 16 MB DDR4-3200 UHD 750 - 35 W $323 Core i5-11600K 6/12 3,9/4,9 GHz 12 MB DDR4-3200 UHD 750 TAK 125 W $262 Core i5-11600KF 6/12 3,9/4,9 GHz 12 MB DDR4-3200 - TAK 125 W $237 Core i5-11600 6/12 2,8/4,8 GHz 12 MB DDR4-3200 UHD 750 - 65 W $213 Core i5-11600T 6/12 1,7/4,1 GHz 12 MB DDR4-3200 UHD 750 - 35 W $213 Core i5-11500 6/12 2,7/4,6 GHz 12 MB DDR4-3200 UHD 750 - 65 W $192 Core i5-11500T 6/12 1,5/3,9 GHz 12 MB DDR4-3200 UHD 750 - 35 W $192 Core i5-11400 6/12 2,6/4,4 GHz 12 MB DDR4-3200 UHD 730 - 65 W $182 Core i5-11400F 6/12 2,6/4,4 GHz 12 MB DDR4-3200 - - 65 W $157 Core i5-11400T 6/12 1,3/3,7 GHz 12 MB DDR4-3200 UHD 730 - 35 W $182 Intel Core 10. gen (Comet Lake-S) Core i3-10325 4/8 3,9/4,7 GHz 8 MB DDR4-2666 UHD 630 - 65 W $154 Core i3-10305 4/8 3,8/4,5 GHz 8 MB DDR4-2666 UHD 630 - 65 W $143 Core i3-10305T 4/8 3,0/4,0 GHz 8 MB DDR4-2666 UHD 630 - 35 W $143 Core i3-10105 4/8 3,7/4,4 GHz 6 MB DDR4-2666 UHD 630 - 65 W $122 Core i3-10105F 4/8 3,7/4,4 GHz 6 MB DDR4-2666 - - 65 W $97 Core i3-1010T 4/8 3,0/3,9 GHz 6 MB DDR4-2666 UHD 630 - 35 W $122 Pentium Gold G6605 2/4 4,3/ - GHz 4 MB DDR4-2666 UHD 630 - 65 W $86 Pentium Gold G6505 2/4 4,2/ - GHz 4 MB DDR4-2666 UHD 630 - 65 W $75 Pentium Gold G6505T 2/4 3,6/ - GHz 4 MB DDR4-2666 UHD 630 - 35 W $75 Pentium Gold G6505 2/4 4,1/ - GHz 4 MB DDR4-2666 UHD 610 - 65 W $64 Pentium Gold G6505T 2/4 3,5/ - GHz 4 MB DDR4-2666 UHD 610 - 35 W $64

Prawie we wszystkich segmentach udostępniono taką samą liczbę rdzeni, jak w przypadku poprzedniej generacji Comet Lake-S. Wyjątkiem są tutaj jedynie topowe modele Core i9, które teraz oferują „tylko” 8 rdzeni/16 wątków – o 2 rdzenie/4 wątki mniej niż w poprzedniej generacji.

Producent nieco usprawnił podkręcanie procesorów. Podobnie jak w poprzednich generacjach, modele z dopiskiem K oferują odblokowany mnożnik, dzięki czemu można je dodatkowo przyspieszyć (wymagana do tego jest płyta główna z chipsetem Z490 lub Z590). Wyższe taktowanie pamięci RAM można ustawić we wszystkich modelach - nie jest tutaj wymagana droga płyta Z590, bo opcja będzie dostępna też na tańszych modelach H570 i B560.

Wydajność procesorów Intel Rocket Lake-S

Co prawda na niezależne testy wydajności musimy poczekać do końca miesiąca, ale producent pochwalił się swoimi porównaniami do modeli z poprzedniej serii i jednostek konkurencji.

Core i9-11900K ma oferować nieco lepsze osiągi w grach względem Core i9-10900K. Dodatkowo ma też pokonać konkurencyjny model Ryzen 9 5900X. Czy to oznacza, że topowa „i-dziewiątka” okaże się nowym królem wydajności w grach? Mówimy tylko o testach w czterech grach: Total War: Three Kingdoms, Gears 5, Grid 2019 i Microsoft Flight Simulator, więc podchodzilibyśmy do tych rewelacji na spokojnie.

Jak to wygląda podczas pracy? Dużo zależy od zastosowania, ale spory wzrost wydajności można zaobserwować przy tworzeniu wideo, a przy porównaniu z konkurentem też podczas zadań związanych ze sztuczną intelitencją (test MLPerf).

Całkiem spory przyrost wydajności zaliczyła też „i-piątka” - nowy model ma oferować o 7-16% lepszą płynność animacji. Ciekawe dlaczego producent nie pochwalił się porównaniem do konkurencyjnego modelu Ryzen 5 5600X…

W typowo procesorowych zastosowaniach sytuacja jest podobna do porównania Core i9. Dużą różnicę można zaobserwować podczas tworzenia wideo, a w pozostałych zadaniach różnica wynosi już ”tylko” kilkanaście procent.

Ceny nowych procesorów Intela

Nowe procesory mają tchnąć powiew świeżości do oferty producenta. Powinniśmy otrzymać wydajniejsze i bardziej funkcjonalne jednostki, które mają konkurować ze świetnymi modelami Ryzen 5000. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, musicie uzbroić się w cierpliwość - nowe procesory Intela trafią do sprzedaży 30 marca.

Warto zauważyć, że Intel zdecydował się podnieść ceny niektórych modeli. Przykładowo topowy Core i9 z opcją podkręcania zdrożał z 488 dolarów do 539 dolarów, a Core i7 do podkręcania bez zintegrowanej grafiki z 349 do 374 dolarów. Są jednak modele, gdzie cena pozostała taka sama – np. Core i5-11400F nadal kosztuje 157 dolarów. Czekamy jednak na pojawienie się sprzętu w sklepach i ceny w złotówkach.

Źródło: Intel

