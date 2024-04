Premiera smartfona Oppo A3 Pro mogłaby przejść bez większego echa. W specyfikacji jest jednak jeden mocny punkt. Obudowa jest uszczelniona, co potwierdza certyfikat IP69. Dziś nie mają go nawet flagowce.

W przypadku niedrogich telefonów rzadko mówimy o przełomowych rozwiązaniach. Obecność niezłych głośników stereo, czy aparatu z optyczną stabilizacją obrazu to zwykle wszystko, na co możemy liczyć. Tym bardziej cieszy specyfikacja najnowszego Oppo A3 Pro. Smartfon, który na chińskim rynku debiutuje właśnie w cenie między 1100 a 1400 złotych ma coś, czego nie mają nawet flagowce. Wygląda na to, że to najbardziej wodoszczelny telefon dostęny obecnie w sprzedaży.

Premiera Oppo A3 Pro. Jego obudowa przetrwa naprawdę wiele

Dziś mało kogo dziwi obecność niezłego szkła ochronnego, czy uszczelniona konstrukcja. Niedrogie smartfony, nawet w cenie poniżej 500 złotych (patrz: realme Note 50 za… 299 złotych - w promocji) mogą pochwalić się certyfikatem IP53. Oznacza to ochronę przed zachlapaniem, czy dostępem kurzu. Dwie kolejne cyfry po “IP” oznaczają kolejno - na przykładzie nowego Oppo A3 Pro:

9: najwyższy stopień pyłoszczelności - chroni przed dostępem zabrudzeń, kurzu, itp. IP69: najwyższy stopień wodoszczelności

Wow, takie parametry w telefonie za niecałe 1500 złotych? No dobra, jeśli model ten trafi do Polski, zapewne będzie droższy. Jego cena i tak nie powinna jednak przekroczyć 2000 złotych, a w podstawowej wersji zapewne koszt zakupu będzie niższy.

Oppo A3 Pro z IP69

Co oznacza więc certyfikat IP69? To najwyższy stopień uszczelnienia obudowy, jaki możemy spotkać w tego typu urządzeniach. Dzisiejsze smartfony mogą się pochwalić co najwyżej certyfikatem IP68 (zanurzenie na ponad 1 metr na czas do 30 minut). Dla przykładu, najnowsze Samsungi w podobnej do Oppo A3 Pro cenie (np. Galaxy A35 5G, czy Galaxy A55 5G) mają obudowę z IP67, co pozwala myśleć z nadzieją o zanurzeniu na głębokość niższą, niż 1 metr na pół godziny. Część smartfonów oferuje też wodoszczelność w standardzie IP54.

Oppo A3 Pro z obudową IP69 możemy natomiast bezpiecznie zanurzyć na głębokość 1,5 metra, również na 30 minut. Dotychczas podobne właściwości oferowały jedynie “pancerne telefony” znane też jako “telefon dla budowlańca”. Ta druga nazwa wiele zresztą mówi o ich wyglądzie, czy pokrytej gumą obudowie. Oppo !3 Pro wygląda całkiem normalnie, mimo to oferuje niezłą wytrzymałość, także na upadki. Oppo deklaruje, że nie straszne mu upadki z wysokości 1,8 metra.

Specyfikacja Oppo A3 Pro

Najnowszy model Oppo A3 Pro poza wyjątkowo trwałą obudową (z przodu szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, z tyłu: szkło ochronne własnej produkcji) ma dość standardową specyfikację. Zastosowany w nim procesor to MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) z taktowaniem do 2,6 GHz. Na rynek trafią trzy wersje: 8 GB RAM i pamięć 256 GB, 12 GB RAM i pamięć 256 GB i topowa: 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane użytkownika.

Możliwości fotograficzne nie są imponujące: aparat główny ma matrycę 64 MP, a obiektyw f/1.7 z PDAF nie oferuje optycznej stabilizacji. O niezłej wydajności świadczy możliwość nagrywania wideo w 4K, a w 1080p uzyskamy czterokrotnie zwolnione tempo - 120 FPS. Mamy Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, a także łączność 5G (także w opcji Dual SIM).

Nieźle prezentuje się bateria. Jej pojemność to 5000 mAh, a szybkie ładowanie zapewnia moc 67 W. Oppo obiecuje, że po czterech latach korzystania z telefonu, bateria wciąż zachować 80% swojej pierwotnej pojemności. Podobną obietnicę słyszeliśmy już w kontekście m.in. Oppo reno 11F 5G.