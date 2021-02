Czy warto kupić telefon OPPO? Oceńmy na chłodno relację ceny do specyfikacji. Czy opinie o OPPO są prawdziwe? Wiele osób chwali je za atrakcyjny wygląd i przyjemną obsługę, ale konkurenci też są bardzo mocni. Co jest lepsze OPPO czy Xiaomi, Redmi, realme, a może Samsung?

Telefony OPPO mają dobre opinie, ale… czy warto je kupić?

Czy dostępne w Polsce telefony OPPO są konkurencyjne i atrakcyjne w danej cenie? Czy telefon o lepszej specyfikacji zawsze daje lepsze wrażenia, a może bardziej liczy się łatwa obsługa, nowoczesna łączność i atrakcyjny wygląd? Sytuacja z pewnością nie jest łatwa, bo jak sami dobrze wiecie w niskiej i średniej półce cenowej dominuje w Polsce Xiaomi. Walka z takim przeciwnikiem nie jest łatwa.

Jeśli chcecie, byśmy bezpośrednio porównali kilka telefonów OPPO, to dajcie znać, że interesuje Was bliższe poznanie tego tematu. Tymczasem w tej publikacji prezentuję prostą analizę, opartą na ogólnie dostępnych informacjach, opiniach oraz własnych wrażeniach.

OPPO na początku 2021 roku - oto kilka ciekawych modeli

Sprawdźmy zatem czego realnie możemy oczekiwać w poszczególnych przedziałach cenowych. Skupiam się na podstawowych cechach. Biorę pod uwagę głównie możliwości sprzętowe, bez zagłębiania się w specyficzne funkcje nakładki ColorOS. Więcej cech systemu znajdziecie w recenzjach oraz opiniach o telefonach OPPO na benchmark.pl.

Tani OPPO do 600 zł. Czy warto?

Zacznijmy od niższej półki cenowej. Jednym z nowszych modeli jest OPPO A15, a oprócz niego wciąż spotkać możemy OPPO A12. Co dostajemy za niespełna 600 zł? Oto podstawowe cechy.

OPPO A15

pamięć: 2 GB RAM, 32 GB masowej, miejsce dla karty microSD

wyświetlacz: 6,5”, 720 x 1600 px, 60 Hz, IPS

procesor: Mediatek Helio P35 (MT6765)

aparaty tylne: 13 Mpx (główny), 2 Mpx (makro), 2 Mpx (głębia), wideo Full HD

aparat przedni: 5 Mpx

bateria: 4230 mAh

inne: dual SIM, czytnik linii papilarnych



OPPO A15

Warto pochwalić OPPO A15 za atrakcyjny wygląd, wystarczającą jakość wykonania, w miarę dobry, duży wyświetlacz i prosty w obsłudze system Android 10 z nakładką ColorOS. Miałem okazję prywatnie używać ten telefon przez kilka dni i muszę przyznać, że ogólnie wrażenia były dość pozytywne. Z jednym wyjątkiem...

Największą wadą tego telefonu jest bardzo skromna pojemność pamięci RAM - zaledwie 2 GB. Tyle wystarcza do najprostszych zadań, a po otwarciu większej liczby aplikacji lub zakładek w przeglądarce internetowej telefon może zacząć wyraźnie zwalniać (przycinać). Co ciekawe inny tani model, OPPO A12, w podobnej cenie ma 4 GB RAM. To duża zaleta, tym bardziej, że pozostała specyfikacja jest zbliżona do A15. Realnie może on działać lepiej od A15. Można też starać się poszukać OPPO A15s z 4 GB RAM.

Ale...

Xiaomi oferuje model Redmi 9, który ma wyświetlacz 1080 x 2340 px (Full HD+ zamiast HD+), a do tego przydatną łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach oraz lepszą baterię 5020 mAh. Nawet wersję z pamięcią 4/64 GB można znaleźć w cenie podobnej lub niższej od OPPO A15. Innym przykładem jest smartfon realme 7i, który oferuje znacznie większą baterię 6000 mAh, lepszy aparat tylny 48 Mpxi oraz pamięć 4/64 GB.



Redmi 9 - konkurent OPPO A15

Rzecz jasna na decyzję o zakupie często mają wpływ różne promocje np. u operatorów komórkowych lub w sklepach. Ponadto realne odczucia wynikające z obsługi są kwestią indywidualną - jednym spodoba się funkcjonalność i wygoda OPPO, a inni wolą Xiaomi.

OPPO A15 (oraz A12) z pewnością mają sporo pozytywnych opinii użytkowników. Jeśli jednak miałbym opierać się na własnych doświadczeniach oraz relacji ceny do specyfikacji, to uważam, że pierwszy pojedynek w najniższym przedziale cenowym OPPO przegrywa. Tutaj wciąż Xiaomi / Redmi oferują więcej. Dajcie znać czy się z tym zgadzacie.

Telefon OPPO do 1000 zł

Konkurencja wśród telefonów do 1000 zł jest bardzo zażarta. Nic w tym dziwnego - w końcu jest o kogo walczyć. Smartfony w tej cenie cieszą się ogromną popularnością w Polsce. Tutaj możemy kupić np. nowego OPPO A53.

OPPO A53

pamięć: 4 GB RAM, 128 GB masowej, miejsce dla karty microSD

wyświetlacz: 6,5”, 720 x 1600 px, 90 Hz, IPS

procesor: Qualcomm Snapdragon 460

aparaty tylne: 13 Mpx (główny), 2 Mpx (makro), 2 Mpx (głębia), wideo Full HD

aparat przedni: 8 Mpx

bateria: 5000 mAh

inne: NFC, dual SIM, czytnik linii papilarnych



OPPO A53

OPPO A53 w ogólnym rozliczeniu robi pozytywne wrażenie. Ma wyświetlacz 90 Hz (niestety tylko HD+), NFC i dobrą baterię. Realny komfort obsługi jest po prostu zadowalający, a bateria bez problemu wystarcza na 1,5 - 2 dni. To ciekawy, dobry i niedrogi smartfon.

Ale…

POCO X3 NFC miażdży go niemal pod każdym względem. Za mniej niż 1000 zł ciężko jest kupić telefon oferujący lepszy stosunek ceny do specyfikacji. POCO X3 NFC jest realnie znacznie szybszy, wydajniejszy i robi lepsze zdjęcia oraz filmy. Owszem, jest ciężki i duży, ale jego możliwości przekraczają to, co oferuje OPPO A53.

POCO X3 NFC ma wyświetlacz 120, Full HD+, wydajniejszy procesor Snapdragon 732G, 6 GB RAM, NFC, lepszy aparat tylny 64 Mpx z nagrywaniem wideo 4K, ultraszerokokątny 13 Mpx, a także przedni 20 Mpx.



POCO X3 NFC - konkurent OPPO A53

Wielkiej niespodzianki nie ma: POCO X3 to bardzo silny przeciwnik, który w swojej cenie jest niemal bezkonkurencyjny. Przynajmniej na razie.

Telefon OPPO do 1500 zł

Tutaj robi się znacznie ciekawiej. W cenie poniżej 1500 zł OPPO ma już naprawdę ciekawy model Reno4 Lite. Telefon bardzo przyjemny w obsłudze, szybki, smukły, atrakcyjnie wyglądający i ze znakomitym wyświetlaczem. Podczas jego używania nie czuć większych braków. Komfort obsługi jest wysoki. Czy jest najlepszy w swojej cenie? Rzućmy okiem na jego podstawową specyfikację.

OPPO Reno4 Lite

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB masowej, miejsce dla karty microSD

wyświetlacz: 6,4”, 1080 x 2400 px, 60 Hz, AMOLED

procesor: MediaTek MT6779V Helio P95

aparaty tylne: 48 Mpx (główny), 8 Mpx (ultraszerokokątny), 2x 2 Mpx (głębia), wideo 4K

aparat przedni: 16 Mpx, 2 Mpx (głębia)

bateria: 4000 mAh

inne: NFC, dual SIM, czytnik linii papilarnych



OPPO Reno4 Lite

OPPO Reno4 Lite w swojej klasie ma duże szanse na przyciągnięcie uwagi klientów. Dobry wyświetlacz AMOLED FHD+, bardzo atrakcyjny wygląd, 8 GB RAM, 128 GB pamięci masowej, dość szybki procesor dobry nawet do gier, kilka niezłych aparatów, szybkie ładowanie baterii, wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Ten model rzeczywiście jest interesujący i godny uwagi.

Ale…

Przykładowo realme X50 5G ma znacznie nowocześniejszą i szybszą łączność komórkową 5G. Jeśli ktoś kupuje telefon na 2-3 lata lub więcej, to 5G jest zaletą, bo w tym czasie stanie się popularne, również w Polsce. Ponadto realme X50 5G ma bardziej lubiany procesor Snapdragon 765G oraz wyświetlacz 120 Hz (aczkolwiek IPS, a nie AMOLED).



realme X50 5G - konkurent OPPO Reno4 Lite

Z kolei Samsung Galaxy M51 zaoferuje znacznie lepszą baterię (aż 7000 mAh, zamiast 4000 w OPPO). Oprócz tego ma też wyświetlacz AMOLED, dobry procesor i dużo pamięci. Rzecz jasna warto też wziąć pod uwagę Xiaomi. Na przykład udany model Mi 10T Lite 5G, albo nawet tańszy POCO X3 NFC, który kosztuje znacznie mniej, a działa szybko, ma dużą baterię, wyświetlacz 120 Hz i dobry procesor.

Telefon OPPO poniżej 2000 zł

Za około 1700 zł można mieć...

OPPO Reno4 Z 5G

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB masowej

wyświetlacz: 6,6”, 1080 x 2400 px, 120 Hz, LTPS IPS

procesor: MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G

aparaty tylne: 48 Mpx (główny), 8 Mpx (ultraszerokokątny), 2x 2 Mpx (głębia), wideo 4K

aparat przedni: 16 Mpx, 2 Mpx (głębia)

bateria: 4000 mAh

inne: NFC, dual SIM, czytnik linii papilarnych



OPPO Reno4 Z 5G

Model OPPO Reno4 Z 5G to krok do przodu w stosunku do OPPO Reno4 Lite. Dopłacasz 200 zł, ale dostajesz łączność 5G, nowocześniejszy procesor i wyświetlacz 120 Hz (ale IPS LCD zamiast AMOLED). Aparaty są w zasadzie takie same, podobnie jak bateria. Jeśli komuś zależy na 5G, to mimo wszystko warto dopłacić.

Ale…

W cenie poniżej 2000 zł, a czasami nawet około 1800 zł, więc konkurencyjnej do wymienionego wyżej OPPO, można już kupić Xiaomi Mi 10T 5G. To jeden z najlepszych telefonów do 2000 zł, który zdecydowanie przewyższa OPPO Reno4 Z 5G pod względem wydajności. Ma jeden z najlepszych procesorów mobilnych: Snapdragon 865, a wyświetlacz to również IPS, ale o jeszcze lepszym odświeżaniu 144 Hz. Jakość zdjęć jest trochę lepsza, ale Xiaomi może nagrywać filmy 8K i dysponuje większym akumulatorem 5000 mAh. Moim zdaniem już sam procesor, wyświetlacz i bateria stanowią konkretny argument za tym, żeby wybrać Xiaomi Mi 10T 5G.



Xiaomi Mi 10T 5G - konkurent OPPO Reno4 Z 5G

Najlepszy telefon OPPO do 3000 zł

Procesory Snapdragon z topowej serii 8, łączność 5G, wysokie odświeżanie wyświetlacza 90 - 144 Hz, dobre aparaty, nagrywanie wideo 4K z przodu i nawet 8K z tyłu, 8 - 12 GB RAM, 128 - 256 GB pamięci masowej, szybkie ładowanie przewodowe, a nawet ładowanie indukcyjne. To wszystko nie powinno już nikogo dziwić w cenie do 3000 zł. Za te pieniądze można już mieć telefon flagowy, czyli o najwyższych możliwościach.

Sprawdźmy zatem, co oferuje OPPO i konkurencja.

OPPO Reno4 Pro 5G

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB masowej

wyświetlacz: 6,5”, 1080 x 2400 px, 90 Hz, AMOLED

procesor: Snapdragon 765G

aparaty tylne: 48 Mpx (główny), 12 Mpx (ultraszerokokątny), 13 Mpx (zoom optyczny 2x), wideo 4K 30 kl/s

aparat przedni: 32 Mpx

bateria: 4000 mAh

inne: NFC, dual SIM, czytnik linii papilarnych



OPPO Reno4 Pro 5G

OPPO Reno4 Pro 5G to z całą pewnością dobry smartfon. Wiele opinii użytkowników na temat tego modelu, jest bardzo pozytywnych. Ludzie chwalą aparaty i szybkie działanie, doceniają relatywnie smukłą i ładną obudowę i pozytywnie wypowiadają się na temat dużego wyświetlacza AMOLED. Według wielu osób OPPO Reno 4 Pro 5G cechuje się dobrą relacją ceny do jakości. Ma przedni aparat dobry do selfie i superszybkie ładowanie akumulatora 65 W.

Ale…

Samsung Galaxy S20 FE 5G, wyposażony w wyświetlacz AMOLED 120 Hz (zamiast 90 Hz), wydajniejszy procesor Snapdragon 865 (zamiast 765G), który lepiej nadaje się do najbardziej wymagających gier i aplikacji, a także nagrywa filmy 4K 60 kl/s z tyłu i z przodu (OPPO ma 4K30 z tyłu i zwykłe Full HD z przodu). Samsung ma też trochę większą baterię i funkcję bezprzewodowego ładowania, której brakuje w OPPO (choć wadą jest wolniejsze ładowanie przewodowe). Na dodatek Galaxy S20 FE jest wodoszczelny (IP67).



Samsung Galaxy S20 FE - konkurent OPPO Reno4 Pro 5G

A jeśli nie Samsung, to można zwrócić uwagę na Xiaomi Mi 10T Pro 5G. On co prawda ma wyświetlacz IPS LCD, a nie AMOLED, ale za to 144 Hz i również wyposażony jest w wydajniejszy procesor Snapdragon 865. Ponadto Mi 10T Pro ma większą baterię, zarówno od OPPO, jak i Samsunga. Nie zapominajmy też o takich telefonach, jak OnePlus 8T - AMOLED 120 Hz, Snapdragon 865 i wprost bajecznie zoptymalizowany system Android 11 z Oxygen OS.

Czy warto kupić telefon OPPO? Czy to jest opłacalne?

Ogólnie rzecz ujmując odpowiedź brzmi: warto. Naturalnie, jeśli oceniamy specyfikację i suche cyferki, to smartfony OPPO w poszczególnych przedziałach cenowych mogą wypadać trochę gorzej, od niektórych konkurentów. Jednak w praktyce liczy się realna wygoda używania.

Pod tym względem OPPO robi bardzo pozytywne wrażenie, zwłaszcza w klasie średniej. ColorOS jest prosty, przyjazny, funkcjonalny i dość dobrze zoptymalizowany. OPPO może nie imponuje wielkimi bateriami, ale stawia z pewnością na szybkie ładowanie, smuklejszą obudowę i nowoczesny, atrakcyjny wygląd.

Moje subiektywne zdanie: wybrałbym ofertę Xiaomi albo Samsunga. W szczególności takie modele jak: POCO X3 NFC, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi10T Pro, Samsung Galaxy M51 oraz Samsung Galaxy S20 FE. Opcjonalnie sięgnąłbym po jeden z ciekawych smartfonów realme.

Dajcie znać co Wy sądzicie o telefonach firmy OPPO, dostępnych w polskich sklepach. Są lepsze? Gorsze? A może porównywalne z do konkurencji?

