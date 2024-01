Tecno, firma która nie ma w naszym kraju zbyt długiej historii, za to ma spore ambicje, zaprezentowała właśnie nową linię budżetowych smartfonów Spark 20, która ma pomóc te ambicje zrealizować.

Dziś na firma Tecno wprowadziła na rynek linię budżetowych smartfonów Spark 20. W skład linii wchodzą modele Spark 20, Spark 20c oraz Spark Go 2024, a także nieco lepiej wyposażony model Spark 20 Pro. Jak podaje producent, każdy z nich oferuje nową jakość w swoim przedziale cenowym. Zapowiada się ciekawa propozycja w segmencie tanich smartfonów.

Flagowym modelem nowej linii jest Spark 20 Pro, który charakteryzuje się aparatem o rozdzielczości 108 MP, procesorem MediaTek Helio G99. Telefon ma wbudowany obiektyw do zdjęć makro oraz specjalny obiektyw z technologią AI, który automatycznie przetwarza obraz i poprawia ustawienia aparatu. Spark 20 Pro oferuje imponującą ilość pamięci RAM (do 16 GB, 8 GB pamięci fizycznej i 8 GB pamięci wirtualnej) oraz przestrzeń na dane do 256 GB. Ekran tego modelu odświeża się z częstotliwością do 120 Hz, a jego przekątna wynosi 6,78 cala. Telefon wyposażony jest w szybkie ładowanie 33W i pojemną baterię 5000 mAh.

Spark 20 wyposażony jest w procesor Helio G85, ekran o przekątnej ponad 6,56 cala z odświeżaniem 90 Hz, a także pojemną baterię o 5000 mAh. Na ekranie znajduje się Dynamic Port - odpowiednik Dynamic Island z telefonów Apple - , który ułatwia codzienne korzystanie z telefonu poprzez dyskretne wyświetlanie powiadomień, podobnie jak w modelu flagowym serii. Wszystkie smartfony z nowej serii są wyposażone w przednią lampę błyskową, która umożliwia robienie jeszcze lepszych selfie. Zarówno Spark 20, jak i Spark 20c są dostępne w różnych kolorach.

W zestawie z każdym telefonem serii Spark otrzymujemy ładowarkę, słuchawki i etui.

Sugerowane ceny detaliczne smartfonów linii Spark 20 wynoszą:

899 zł za Spark 20 PRO , dostępny u wybranych partnerów TECNO oraz na Tecno-Store.pl

, dostępny u wybranych partnerów TECNO oraz na Tecno-Store.pl 699 zł za Spark 20

599 zł za Spark 20C w wersji 8+128, oraz 499 zł w wersji 4+128

w wersji 8+128, oraz 499 zł w wersji 4+128 499 zł za Spark GO 2024

Wszystkie zaprezentowane telefony dostępne będą u wybranych partnerów TECNO oraz na Tecno-Store.pl

W pierwszym kwartale bieżącego roku TECNO planuje poszerzenie portfolio serii SPARK 20 o najnowszy model SPARK 20 Pro+, czyli telefon dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy stawiają na bezkompromisowość. Model SPARK 20 Pro+ łączy w sobie niezrównaną wydajność i innowacyjne rozwiązania technologiczne od TECNO Telefon dostępny będzie u wybranych partnerów handlowych oraz na Tecno-store.pl, a jego ceny na razie nie podano.