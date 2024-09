Mat czy połysk? Teraz masz wybór. Premiera tabletów HUAWEI MatePad 12 Pro i 12X

HUAWEI wprowadzając do swojej oferty tablety z matowym ekranem udowodnił jak użyteczne jest to rozwiązanie. Jednak nie każdemu musi ono pasować, dlatego nowe HUAWEI MatePad 12.2” Pro oraz 12X dostępne będą do wyboru z matowym lub błyszczącym wyświetlaczem.

Oba nowe tablety HUAWEI MatePad Pro 12.2” oraz HUAWEI MatePad 12X można teoretycznie uznać za ewolucję modelu HUAWEI MatePad 11.5” S, tak jak ten ostatni był ewolucją MatePada 11.5” w momencie swojej premiery. Jednak też ewolucję w znacznie większym stopniu, a także rozdzielenie na produkty różnej klasy i dołączenie opcji ze standardowym ekranem. Firma zdecydowała się pójść za ciosem jaki dało zwiększenie popularności tabletów w ostatnim czasie, co odbiło się w przypadku HUAWEI wzrostem rok do roku o ponad 70% w udziałach rynkowych. Wciąż nie jest to poziom Apple i Samsunga, ale jeśli Huawei nie zboczy z obranej ścieżki, to może wciąż poprawiać notowania w kolejnych latach.

Czym jest Huawei MatePad 12X, a czym jest MatePad Pro 12.2”?

Z perspektywy cenowego pozycjonowania i przeznaczenia trzeba na nowe produkty spojrzeć się jeszcze inaczej. Tylko HUAWEI MatePad 12X z 12 calowym wyświetlaczem stanowi w praktyce kontynuację serii MatePad 11.5” S, bo wiele cech ma podobnych, w tym parametry komunikacji sieciowej, obsługa piórka M-Pencil 3 gen i klawiatury NearLink, a także typ panelu w wersji matowej (jest to IPS LCD z odświeżaniem do 144 Hz). Jednak ekran pomimo tych samych proporcji (3:2) ma większą rozdzielczość - 2800 x 1840 pikseli, a także dwa razy wyższą maksymalną jasność, która osiąga w tym modelu 1000 nit, co jeszcze lepiej eksponuje własności matowej powłoki antyodblaskowej w silnym oświetleniu. Pojemniejszy jest też akumulator, który ma teraz 10100 mAh i w trybie ładowania Turbo można go naładować w 80 minut.

Względem MatePada 11.5” S zwiększyła się w MatePadzie 12X liczba głośników z 4 do 6, a także kamer na tylnej ściance (są dwie, ultraszerokokątna i standardowa), wzrosła także waga z 510 do 555 g, za to sam tablet jest smuklejszy bo ma tylko 5,9 mm grubości. Dostępność dwóch wersji wyświetlacza oznacza, że dostaniemy albo ekran z powłoką PaperMatte 2.0 (tak jak w MatePad 11.5" S), albo standardowy, bez powłoki antyodblaskowej. Choć moim zdaniem przyszłością są panele z matową powłoką, to wciąż tego zdania nie podziela pewnie wielu użytkowników, skoro Huawei zdecydował się na dwie wersje tego tabletu, co oznacza, że oprócz wersji z matowym ekranem, będzie można kupić też MatePad 12X z tradycyjnym panelem z połyskiem.

Drugi z nowych tabletów HUAWEI MatePad Pro 12.2” pozycjonowany jest z kolei podobnie jak obecne HUAWEI MatePad Pro 12.6” czy MatePad Pro 12.3”. A to oznacza to zastosowanie ekranu OLED (w tym przypadku ze zmiennym odświeżaniem od 45 do 144 Hz) a nie LCD. W tym przypadku też dostaniemy wybór - OLED z połyskiem lub matowy. Tę drugą wersję wyposażono w usprawnioną powłokę Nano-scale Anti-Sparkle PaperMatte 2.0, która jeszcze lepiej radzi sobie z refleksami światła. Dokładny typ panelu to Tandem OLED, a nazwa ta jest adekwatna do zastosowanej technologii, która polega na nałożeniu na siebie warstw z pikselami w sekcji wyświetlacza. Efektem tego jest dwukrotnie większa żywotność panelu i jasność szczytowa sięgająca 2000 nit, a jednocześnie o 25% mniejsze zużycie energii niż tradycyjny OLED o podobnych parametrach.

Rozdzielczość ekranu HUAWEI MatePad Pro 12.2” jest taka sama jak w MatePad 12X. Pojemność akumulatora to również 10100 mAh, ale tym razem możemy liczyć na wsparcie ładowania 100W, które pozwala napełnić akumulator energią w 55 minut. Wsparcie to ważne słowo w przypadku obu nowych tabletów, którego znaczenie wyjaśniamy na końcu tekstu.

Choć zauważalnie większej przekątnej niż MatePad 11.5” S, nowy HUAWEI MatePad Pro 12.2” waży minimalnie mniej niż tamten tablet - 508 gramów, jest także jeszcze smuklejszy niż model MatePad 12X, bo ma tylko 5,5 mm grubości. Wyposażono go również w dwie kamery na tylnej ściance oraz 4 głośniki i 4 mikrofony. HUAWE MatePad 12.2” obsługuje piórko M-Pencil 3 generacji, ale jeśli zechcecie do niego dokupić klawiaturę, to będzie to nowa HUAWEI Glide Keyboard. I tu czeka klienta niespodzianka, bo najważniejszą jej cechą jest zintegrowany dok dla piórka. W końcu nie trzeba będzie uważać na nie podczas transportu.

Huawei nie byłby sobą, gdyby tym się nie pochwalił

To zastosowane materiały, z których wykonano zarówno powłokę wyświetlacza jak i samą obudowę tabletów. Tym razem w przypadku złotej wersji HUAWEI MatePad Pro 12.2” firma zastosowała wykończenie przypominające teksturą jedwab. Z kolei HUAWEI MatePad 12X wykorzystano na tylnej ściance proszek z miki, minerału, który sprawia że mieni się ona kolorami w świetle.

I tak jak podczas premiery laptopa HUAWEI MateBook X Pro 2024 podkreślano jego wagę poniżej kilograma, tak samo firma uczyniła prezentując podczas premiery HUAWEI MatePad Pro 12.2”. Porównano go w wariancie combo, czyli z dołączoną klawiaturą, do iPad Pro 11” 2024. Ten drugi waży w komplecie 1024 gramy, a HUAWEI 920 gramów. Choć wydaje się, że to drobiazg, to podczas ważenia bagażu mogą to być kluczowe 104 gramy.

Zmiany dotyczą także flagowych aplikacji HUAWEI Notes i GoPaint. Ta pierwsza w coraz większym stopniu przypomina zaawansowane narzędzie do tworzenia notatek oraz schematów, a druga jeszcze lepiej radzi sobie z obsługa większej rozdzielczości obrazów i liczby warstw.

Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sklepowa premiera dopiero za miesiąc

Choć tablety wraz z zegarkami zostały zaprezentowane już dziś na premierze w Barcelonie, to na ich dostępność w Polsce musimy poczekać do 14 października 2024 r. Wtedy poznamy też polskie ceny produktów, teraz podajemy tylko te w euro. I tak:

HUAWEI MatePad Pro 12.2” wersja PaperMatte 12/512 GB (kolor złoty i czarny) - 999 euro,

HUAWEI MatePad Pro 12.2” wersja standardowa 12/512 GB (kolor czarny) - 849 euro,

HUAWEI MatePad Pro 12X wersja PaperMatte 12/256 GB (kolor zielony lub biały) - 649 euro,

HUAWEI MatePad Pro 12X wersja standardowa 8/256 GB (kolor biały) - 549 euro.

Ciekawostką jest to, że tym razem HUAWEI zgodnie z wytycznymi unijnymi nie będzie do swoich tabletów dołączał ładowarek. Dlatego, by cieszyć się szybkim ładowaniem tabletów przyda się mieć już dość nowy telefon tej samej marki. By osłodzić oczekiwanie na premierę sklepową, HUAWEI już 3 października rozpocznie konkurs, w którym być może będzie można wygrać tablet.

Źródło: Huawei