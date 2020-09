W kalendarzu gracza wrzesień to zazwyczaj początek prawdziwie gorącego okresu i pierwsze głośne premiery gier. Tym razem jest podobnie, choć z uwagi na majaczące już na horyzoncie PlayStation 5 i Xbox Series X, temperatura rośnie wyraźnie szybciej.

No i stało się! Skończyły się wakacje, skończyła się laba. Znowu czeka nas szkoła, kierat i coraz gorsza pogoda. A to tego jeszcze koronawirus, grypsko i sam Bóg wie co jeszcze. Oj, nie będzie to łatwa końcówka roku. Oj, nie. Na szczęście są jeszcze gry.

Jakby nie patrzeć, ostatnie miesiące roku to zawsze miły czas w życiu każdego gracza. I choć tegoroczny rok szkolny zaczyna się wyjątkowo ciężko, to jednak na brak gamingowych emocji narzekać nie powinniśmy. Skoro pierwszego dnia dostajemy tak świetną strategię jak Crusader Kings III , NVIDIA raczy nas nowymi kartami graficznymi GeForce RTX 3000, a CDP Projekt Red podkręca atmosferę nowym, jeszcze lepiej wyglądającym zwiastunem Cyberpunk 2077, to co będzie dalej?

A przecież musimy pamiętać, że rok 2020 przynieść ma jeszcze nową generację. Taśmy produkcyjne PlayStation 5 i Xbox Series X pracują już pełną parę, a półki sklepowe powoli zapełniają się grami, które niedługo dostaną też swoje ulepszone wersje na nowe konsole. Zbliża się więc czas sporych decyzji i dylematów – co kupić, w co zagrać, a co sobie odpuścić. A właściwie to już go mamy, bo wrzesień obfitować będzie w nowe tytuły. Chcecie wiedzieć jakie? No to koniecznie obejrzyjcie najnowszy odcinek najciekawszych premier gier. Zapraszamy!

Najlepsze premiery gier września 2020

Aby zobaczyć poprzednie odcinki zapraszamy do sekcji Premiery Gier

Na jakie gry we wrześniu najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: