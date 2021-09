Czas rozgrzać dyski twarde naszych komputerów i konsol, bo oto nadchodzą premiery gier, na które od dawna czekaliśmy. Pod tym względem wrzesień powita nas wyjątkowo gorąco serwując pokaźną listę tytułów. Naprawdę będzie w czym wybierać.

Szalony powrót do szkoły

Oj, burzliwy był koniec tegorocznych wakacji. Szczególnie Gamescom 2021 nieźle tu namieszał. Prezentacja pierwszych fragmentów Call of Duty: Vanguard, ogłoszenie nowej gry z uniwersum Marvela, zapowiedź rebootu Saint Row czy oficjalne już przełożenie daty premiery Horizon Forbidden West – sami przyznacie, trochę tego było.

Co najlepsze jednak growych emocji nie zabraknie też we wrześniu. Jasne, koniec wakacji i powrót do szkoły od zawsze wiązał się ze znacznym ożywieniem branży gier, ale tym razem ilość nadchodzących premier gier naprawdę pozytywnie zaskakuje. Będzie tam też sporo od dawna wyczekiwanych produkcji i kilka potencjalnych hitów. Zresztą, co tu dużo pisać – sami zobaczcie co też szykuje się nam na najbliższe tygodnie.

Najlepsze premiery gier września 2021

