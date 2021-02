Zespół Xbox tradycyjnie już każdego tygodnia prezentuje premiery gier na najbliższy tydzień. Tym razem przygotowano aż 14 nowych tytułów. Sprawdźcie sami, co przygotowano dla graczy.

Premiery Xbox - drugi tydzień lutego

W zeszłotygodniowym zestawieniu lista była niedługa, ale całkiem ciekawa. Teraz przedstawiono 14 produkcji, które zasilą sklep Microsoftu - w tym coś dla fanów ciężarówek, wyczekiwaną kontynuację platformówki od Tarsier Studios oraz sporo niezależnych gier. Sprawdźcie, o czym mowa:

The Wild Eight (9. lutego)

Zgodnie z tytułem - gra stawia na tryb współpracy dla maksymalnie ośmiu graczy. The Wild Eight to survival w perspektywie izometrycznej. Szczęśliwcy, którzy przetrwali katastrofę samolotu trafiają do nieprzyjaznych lasów Alaski. Może być ciekawie, warto wypróbować z grupą znajomych i wspólnie odnaleźć drogę do domu.

#SinucaAttack (10. lutego)

Połączenie bilarda i platformówki w świecie 2D, które przedstawia graczowi szybkie zagadki. W każdym pokoju (poziomie) wyzwania są trudniejsze, a do ich pokonania gracz musi nauczyć się fizyki piłki bilardowej.

Ultra Goodness 2 (10. lutego)

Dynamiczna gra pełna akcji. Zabawna dzięki dość kolorowej oprawie graficznej, ale krwawa zarazem. Walka dobra ze złem na świecie - to idealnie opisuje tę grę.

Aground (11. lutego)

Kolejna gra, w której gracz jest jednym z ocalałych - tym razem na bezludnej wyspie. Przemierzając świat wspólnie z towarzyszami uczymy się tego, co typowe w grze RPG - wydobywania, craftowania przedmiotów etc. Generalnie - budujemy świat wokół siebie i uważamy, żeby niebezpieczeństwo na wyspie nie sprawiło, że liczba ocalałych zmaleje o 1.

Knights Retreat (11. lutego)

Szachy osadzone w średniowiecznym świecie. Dla gracza przygotowano aż 80 poziomów - każdy coraz bardziej złożony inspirowany rzeczywistością sprzed wielu lat.

Little Nightmares 2 (11. lutego)

Kontynuacja platformówki w klimacie horroru wykonanej przez Tarsier Studios. W drugiej części gry powraca bohaterka znana z pierwszej - Szóstka. Razem z Mono ich zadaniem jest stawić czoła złu, które czeka na nich w nowym miejscu. Warto sprawdzić!

On the Road The Truck Simulator (11. lutego)

Realistyczny symulator ciężarówki, w której gracz podczas przewożenia ładunków może poznać ponad 15 niemieckich miast (np.: Berlin, Hamburg, Hanower, Kolonia). Dostępne autostrady i drogi krajowe to aż 6500 km do przejechania za kierownicą MAN-a TGX lub Scanii R.

Endurance: Space Action (12. lutego)

Fani pixel-artu - to coś dla Was. Strzelanka w oldschoolowym klimacie. Zadanie gracza jest proste - przeżyć na statku kosmicznym. Do realizacji tego celu w zupełności wystarczy broń w ręku i chęć niszczenia wszystkiego, co pojawia się na drodze.

Firework (12. lutego)

Prosta gra platformowa. Yan the Defective One walczy przeciwko Fire Troops - to fabuła w skrócie.

Outbreak: Lost Hope Definitive Edition (12. lutego)

Matka poszukująca córki podczas pandemii, przez którą gracz podczas podróży po świecie będzie musiał zmierzyć się z zombie. Survival-horror, w którym zbieramy wszystko, co tylko się da do ekwipunku z nadzieją, że za chwilę nie zostaniemy zaatakowani przez grupę umarlaków.

Persian Nights 2: The Moonlight Veil (12. lutego)

Akcja rozgrywa się w tytułowej Persji. W magicznej krainie orientu zadaniem gracza jest ocalić siostrę przed tragicznym losem. Logiczna gra 2D, która przedstawia gatunek hidden object.

RoboPhobik (12. lutego)

Strzelanka inspirowana sci-fi z lat 70. W RoboPhobik gracz nie jest atakowany przez wrogów, kiedy stoi w miejscu. Unikanie przeciwników jest w tej grze kluczowe.

Rover Wars: Battle for Mars (12. lutego)

Strategiczna gra osadzona w kosmosie. Zbuduj armię pełną różnych jednostek, pokonuj wrogów i zajmij jak największy obszar.

The StoryTale (12. lutego)

Prosta gra platformowa w baśniowym świecie - mnóstwo akcji, ale w każdym momencie gracz może się zatrzymać i przemyśleć swój następny ruch.

Co sądzicie o nadchodzących premierach? Są wśród nich gry, na które czekaliście? A może tym razem Xbox rozczarował i nie znaleźliście nic dla siebie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: news.xbox.com

