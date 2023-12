Seria STALKER i Metro jest prawie zawsze wymieniana jednym tchem, ponieważ współ mianownikiem tych dzieł jest specyficzny klimat, który niemalże wylewa się z ekranu. Jeśli go cenicie, to do tej listy musicie dołączyć kolejny tytuł. A nawet trzy!

Kiedy STALKER 2 i kiedy nowe Metro?

Słowem wstępu: Na STALKER 2 czekamy ponad pięć lat. Zakładano, że gra ujrzy światło dzienne w 2022 r., ale tak się nie stało. Co więcej, nie zagramy i w tym roku, bo chociaż studio GSC Game World planowało wydać grę w 2023 r., tak przesunięto debiut na pierwszy kwartał 2024 r., o czym informuje najnowszy zwiastun STALKER 2.

Jeśli chodzi o nowe Metro, to warto powołać się na nieoficjalne doniesienia z początku bieżącego roku, kiedy Tom Henderson poinformował, że kontynuacja Metro Exodus jest rzekomo “w pełni grywalna”. Niestety, w tym przypadku nie mamy nawet przybliżonego terminu premiery.

Pioner nadchodzi. Zapamiętaj tę datę

Wobec tego co robić i jak żyć? Głód oczekiwania może nieco zaspokoić gra Pioner autorstwa GFA Games. 20 grudnia stanie się coś, co nie może umknąć fanom serii Metro i STALKER (a nawet Escape from Tarkov), bo właśnie tego dnia pojawi się większa prezentacja Pioner. Ta gra spełnia prawidła survivalowego MMO w postapokaliptycznym świecie i widać tu podobieństwa do wskazanych wcześniej tytułów. Pioner celuje w 2024 r., konkretnej daty premiery nie znamy.

Podobnych gier jest więcej

Może pojawi się jakieś demo? To czyste spekulacje. Niezależnie od tego, co właściwie otrzymamy 20 grudnia, tak teraz możemy zagrać w gry z klimatem STALKERA całkowicie za darmo. Po pierwsze, na platformie Steam jest cały czas dostępne demo gry Road to Vostok. Gry, która doczekała się łatwki "fińskiego STALKERA", co jednak o czymś świadczy!

Po drugie, istnieje taki projekt jak StalCraft, który wygląda tak, jakby BattleBit: Remastered spotkał serię STALKER. Mamy tu otwarty świat stylizowany na czarnobylską strefę wykluczenia, pojedynki PvE i PvP oraz wyraźnie nakreślone mechaniki survivalowe. StalCraft znajdziecie na Steamie i to całkowicie za darmo.