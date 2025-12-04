Fractal Design wraca z większą wersją swojej obudowy – Epoch XL oferuje więcej miejsca, lepszą wentylację i prostą, nowoczesną formę. To propozycja dla tych, którzy chcą zmieścić mocne podzespoły bez rezygnacji z uporządkowanego wnętrza.

Pamiętacie obudowę Fractal Epoch? Producent przygotował jej powiększoną wersję – Epoch XL bazuje na podobnym projekcie, ale został przygotowany z myślą o użytkownikach potrzebujących większej przestrzeni oraz dobrej organizacji wnętrza.

Proste wzornictwo i dwa kolory do wyboru

Konstrukcja obudowy opiera się na przewiewnym froncie z metalowej siatki oraz powiększonej bryle, dzięki czemu umożliwia montaż bardziej rozbudowanych konfiguracji, a przy tym też sprawny przepływ powietrza.

Z zewnątrz obudowa stawia na prostotę. Stonowane linie, drobny wzór siatki i aluminiowy emblemat sprawiają, że całość wygląda schludnie i neutralnie. Ułatwienia, takie jak tekstylna pętla przy panelach czy łatwy dostęp do wnętrza, mają przede wszystkim uprościć codzienną obsługę i proces montażu. Model występuje w wersji czarnej i białej.

Obudowa została wyposażona w górny panel z łatwym dostępem do złączy. Znajduje się tam port USB-C o przepustowości 20 Gb/s, dwa porty USB-A oraz złącze audio z funkcją mikrofonu. Rozwiązanie to pozwala wygodnie podłączyć najczęściej używane akcesoria bez konieczności sięgania za komputer.

Dużo miejsca na podzespoły

Wnętrze zaprojektowano z myślą o nowoczesnych komponentach i rozbudowanych konfiguracjach. Obudowa oferuje dużo przestrzeni, co pozwala na swobodne rozmieszczenie podzespołów oraz korzystanie z płyt głównych z odwróconymi złączami. Zmieści się w niej karta graficzna o długości do 425 mm przy zamontowanych wentylatorach z przodu, natomiast przy zastosowaniu przedniej chłodnicy dostępne miejsce będzie ograniczone do 395 mm. Szkoda jednak, że dostępne jest tylko siedem slotów (w poprzednich modelach XL zwykle oferowano osiem miejsce na karty).

Chłodzenie powietrzne procesora może mieć do 176 mm wysokości. Rozplanowanie wnętrza sprzyja również estetycznemu prowadzeniu kabli – przewidziano przepusty i paski porządkujące, które pomagają utrzymać całość w porządku.

Efektywne chłodzenie podzespołów

Wentylacja w Epoch XL bazuje na naturalnym przepływie powietrza przez front i górę obudowy, które również wykonano w formie przewiewnych paneli.

W standardzie dołączone są trzy wentylatory Momentum 14. To modele o dużej średnicy, wyposażone w łożyska FDB i sztywne łopatki z tworzywa LCP, co przekłada się na sprawny przepływ powietrza i niższy poziom hałasu.

W razie potrzeby system można rozbudować o chłodnice 360 mm montowane zarówno z przodu, jak i na górze.

Niedługo w sklepach

Epoch XL to obudowa dla osób, które potrzebują dużej przestrzeni, dobrej wentylacji i uporządkowanego wnętrza, ale nie chcą przy tym nadmiernie rozbudowanej stylistyki. To praktyczna, pojemna konstrukcja o nowoczesnym, prostym charakterze.

Ceny przedstawiają się następująco: