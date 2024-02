Początek roku okazuje się niezbyt przyjemny dla części osób korzystających z serwisu Prime Video. Okazuje się, że reklamy przerywające filmy i serialne nie są jednym problemem.

Kilka miesięcy temu zarządzający platformą Prime Video potwierdzili, że wprowadzą reklamy. Zrobili to zgodnie z założeniami, od stycznia przerywniki pojawiają się użytkownikom w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zaczęły spływać zgłoszenia, że nie jest to jedyna zmiana, bo jednocześnie zniknęło wsparcie dla Dolby Vision i Dolby Atmos.

Dolby Vision i Dolby Atmos na Prime Video za dopłatą

Początkowo wydawało się, że może być to związane z problemami technicznymi, ale sytuacja utrzymywała się na tyle długo, że wątpliwości mocno narastały. Redakcji The Verge udało się uzyskać komentarz od Amazon. W krótkim komentarzu przedstawicielka firmy przekazała, że jest to zaplanowany zabieg i niektórzy użytkownicy mogą nie mieć dostępu do materiałów z Dolby Vision i Dolby Atmos. Chodzi tutaj o osoby korzystające z tańszego abonamentu.

„Możliwości zapewniane przez Dolby Vision i Dolby Atmos są dostępne tylko w wariancie bez reklam, przy odpowiednich tytułach” - napisano w komentarzu.

Reklamy w Prime Video

Chcąc cieszyć się materiałami z Dolby Vision i Dolby Atmos na Prime Video trzeba zdecydować się na dopłatę. Przypomnijmy, że Amazon pozostawił wysokość podstawowego abonamentu (który teraz jest tym z reklamami) na wcześniejszym poziomie, ale za brak reklam życzy sobie dopłaty w wysokości 2,99 dolarów (lub 2,99 euro, w zależności od rynku). Jak się okazuje, jest to dopłata, która zapewnia również Dolby Vision i Dolby Atmos.

Strategia związana z pobieraniem opłat za brak reklam będzie rozszerzania. Jako koleni mogą spodziewać się ich mieszkańcy Meksyku, Francji, Włoch, Hiszpanii i Australii.

W Polsce firma Amazon wciąż punktuje wysokością abonamentu za dostęp do Prime. Płacimy 49 zł rocznie, a w zamian zyskujemy kilka korzyści. Dostęp do Prime Video jest tylko jedną z nich. Zdaniem wielu osób jest to niska kwota.

Źródło: theverge, zdjęcia otwarcia: unsplash