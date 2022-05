Sytuacja wokół Prince of Persia: The Sands of Time Remake nadal nie wygląda najlepiej. Projekt właśnie przeszedł w ręce kolejnego dewelopera.

Ubisoft Montreal przejmuje Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Z oczywistych powodów mówi się tutaj ogólnie o Ubisoft, ale tym razem warto nieco mocniej zagłębić się w temat. Do tej pory pracami nad Prince of Persia: The Sands of Time Remake zajmowały się studia Ubisoft Pune i Ubisoft Mumbai. Efektów nie było jednak widać (a jeśli już, to nie nastrajały szczególnie optymistycznie), w związku z czym zdecydowano się przekazać projekt w ręce Ubisoft Montreal.

Kiedy premiera nowej wersji Prince of Persia: The Sands of Time?

Można mieć nadzieję, że coś zacznie zmieniać się na lepsze. Jednocześnie nie wypada nastawiać się na to, że premiera gry odbędzie się w najbliższym czasie. Dokładnego terminu oczywiście nikt teraz nie podaje.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake od pierwszych zapowiedzi budzi mieszane reakcje. Publikowane materiały nie wyglądały porywająco, a z czasem zaczęły pojawiać się wyłącznie komunikaty o kolejnych opóźnieniach premiery. W zasadzie pozytywem jest już deklaracja, że od teraz zainteresowani gracze będą systematycznie informowani o postępach prac, które podobno nie wystartują od początku, projektu nie zresetowano.

Chyba nie ma co liczyć, że gra pojawi się w tym roku. Remake bardzo udanego przecież oryginału z 2003 roku ma trafić na PC oraz konsole PlayStation i Xbox.

