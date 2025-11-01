HDD

Wykryli problem z dyskami WD. Sprzęt może ulec uszkodzeniu

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Firma Western Digital bada doniesienia o awariach starszych dysków twardych z technologią SMR. Specjaliści od odzyskiwania danych wykryli błędy w firmware, które mogą prowadzić do uszkodzenia tablic translacji i całkowitej utraty danych.

Firma Western Digital (WD) rozpoczęła dochodzenie w sprawie potencjalnych problemów ze starszymi modelami dysków twardych korzystających z technologii SMR (Shingled Magnetic Recording). To reakcja na doniesienia specjalistów od odzyskiwania danych, którzy zaobserwowali poważne błędy w oprogramowaniu układowym (firmware) niektórych dysków, mogące prowadzić nawet do całkowitej utraty danych. Sprawę opisuje niemiecki serwis Heise.

Problemy z dyskami WD 

Pierwsze sygnały o usterkach pojawiły się dzięki firmie 030 Data Recovery, zajmującej się profesjonalnym odzyskiwaniem danych. Jej eksperci zauważyli niepokojące zjawiska w pracy dysków WD — błędy w wewnętrznych tablicach translacji danych, które w efekcie mogły doprowadzić do awarii i utraty dostępu do informacji zapisanych na nośniku. 

Problem dotyczy sposobu działania technologii SMR, w której ścieżki magnetyczne częściowo się nakładają, co pozwala zwiększyć pojemność dysku, ale jednocześnie utrudnia zapis i zarządzanie danymi. Aby zapewnić poprawną pracę, firmware musi na bieżąco prowadzić złożone tablice translacji danych, informujące, gdzie dokładnie zapisano poszczególne fragmenty plików. 

Według doniesień specjalistów, to właśnie błędy w tym oprogramowaniu powodują, że tablice mogą ulec uszkodzeniu, co z kolei prowadzi do niewłaściwego odczytu danych lub nawet całkowitej awarii dysku. Szczegóły opisano we wpisie na blogu firmy.

Jakie są objawy?

Awaria oprogramowania sprzętowego w dyskach twardych WD opartych na platformie VeniceR pojawia się zazwyczaj bez wcześniejszych ostrzeżeń – dysk działa poprawnie, po czym nagle staje się niedostępny lub niewidoczny w systemie. Z tego powodu kluczowe są działania profilaktyczne.

Objawy możliwych problemów:

  • Nagłe awarie programów lub błędy podczas zapisu i odczytu danych.
  • Znaczne spowolnienie kopiowania plików lub działania systemu.
  • Nietypowe dźwięki z dysku – klikanie, trzaski, drapanie.
  • Błędy dostępu do plików, które czasami otwierają się, a czasami nie.

030 Data Recovery zaleca użytkownikom dysków VeniceR częste tworzenie kopii zapasowych oraz nieskładowanie ważnych danych na jednym nośniku. W przypadku zastosowań krytycznych warto rozważyć wymianę dysku na model z zapisem CMR lub inny nowszy wariant. Eksperci radzą także monitorować stan dysku przy pomocy darmowych narzędzi, takich jak CrystalDiskInfo, które mogą wcześnie ostrzec o pogarszającym się stanie nośnika.

Specjaliści z 030 Data Recovery podkreślają, że po wystąpieniu niepokojących objawów należy natychmiast wykonać kopię zapasową i zlecić diagnostykę dysku, ponieważ zwłoka może prowadzić do całkowitej utraty danych.

Jakie modele są zagrożone? 

Z informacji przekazanych przez Western Digital wynika, że problemy dotyczą starszych modeli dysków WD Red i WD Blue o pojemności od 2 do 6 TB, opartych na wewnętrznej platformie technologicznej VeniceR. Mimo początkowych przypuszczeń specjalistów z 030 Data Recovery, producent potwierdził, że serie WD Purple nie są zagrożone, ponieważ wykorzystują inną konstrukcję. Wśród potencjalnie problematycznych modeli wymienia się następujące serie:

WD Blue (WDx0EZAZ / WDx0EDAZ)

  • WD20EZAZ → 2TB
  • WD40EZAZ → 4TB
  • WD60EZAZ → 6TB
  • WD20EDAZ → 2TB
  • WD40EDAZ → 4TB
  • WD60EDAZ → 6TB

WD Red (WDx0EFAX)

  • WD20EFAX → 2TB
  • WD30EFAX → 3TB
  • WD40EFAX → 4TB
  • WD60EFAX → 6TB

Chociaż produkcja tych modeli została już zakończona, nadal można spotkać je w sprzedaży, zwłaszcza w przypadku starszych zapasów magazynowych. WD zaleca, by kupujący uważnie sprawdzali oznaczenia modeli przed dokonaniem zakupu.

WD Red WD20EFAX

Stanowisko producenta

Western Digital w oficjalnym oświadczeniu podkreśla, że „zaufanie i niezawodność to fundament działalności firmy” i że zgłoszenia od 030 Data Recovery są traktowane bardzo poważnie. 

W związku z tym zespół inżynierów WD rozpoczął wewnętrzne dochodzenie, mające ustalić skalę i przyczyny zgłaszanych awarii. 

Firma zaleca, aby użytkownicy, którzy doświadczyli problemów z dyskami, skontaktowali się z działem wsparcia technicznego WD. Jednocześnie ostrzega, że jeśli doszło już do utraty danych, pomoc producenta może nie umożliwić ich odzyskania.

