Elektryczny SUV Volvo EX30 ma wiele zalet. Ostatnio pojawiła się jednak pewna wada, a właściwie problem techniczny. Zamiast kluczowych dla kierowcy informacji, na wyświetlaczu w kabinie pojawił się ekran testowy.

Volvo EX30 to mały SUV z napędem elektrycznym. Nie należy oczywiście do najtańszych aut elektrycznych - mamy w końcu do czynienia z modelem skandynawskiej marki premium. Niestety, część właścicieli tego modelu będzie musiało wziąć udział w akcji serwisowej. Powodem jest błąd w oprogramowaniu. Skala występowania błędu jest bardzo duża. Na szczęście jest też bardzo dobra wiadomość w tej sprawie.

72 tysiące Volvo EX30 ma problem z oprogramowaniem

Problem został wykryty po raz pierwszy w poprzednim miesiącu. Wtedy użytkownicy ponad 1200 samochodów Volvo EX30 w Austrii napotkali na problemy. Dotyczyły wyświetlenia ekranu testowego na centralnym wyświetlaczu w kabinie pojazdu. Być może w niektórych samochodach nie byłby to tak palący problem, ale w Volvo EX30 uniemożliwia bezpieczne korzystanie z auta.

Centralny wyświetlacz Volvo EX30 zawiera wszystkie dane - w tym m.in. prędkościomierz, czy wskazówki nawigacji. Części kluczowych informacji nie zobaczymy w innym miejscu. Brak dostępu do nich jest więc nieco niebezpieczny. Warto jednak dodać, że nie jest to najgroźniejsza wada fabryczna, z jakimi właściciele samochodów mieli do czynienia. W Tesli Cybertruck dochodziło do blokowania pedału przyspieszenia (auto samo zwiększało prędkość). W przeszłości dochodziło też m.in. do samoczynnych zapłonów. Brak widoku prędkościomierza nie wygląda przy powyższych przypadkach na najpoważniejszy problem.

Posiadacze wadliwych Volvo EX30 nie muszą jechać do serwisu

Bardzo dobrą informacją jest to, jak Volvo przeprowadzi akcję serwisową. Posiadacze aut nie muszą jechać do serwisu producenta. Wystarczy bowiem wgrać aktualizację - najnowsza wersja 1.3.1 jest dostępna zdalnie.

To nie pierwszy raz, kiedy Volvo boryka się z problemami w oprogramowaniu nowych aut. Nie jest jednak wyjątkiem - to samo dotyczy wielu innych producentów. Dzisiejsze samochody są w końcu naszpikowane nowymi technologiami i mają coraz więcej dodatków.