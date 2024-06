Haobo Hyper GT to samochód elektryczny, który nie próbuje pobijać rekordów prędkości. Jest za to całkiem wygodny, naszpikowany elektroniką i ma duży zasięg. Będzie dobrym wyborem dla tych, którzy nie chcą spędzać zbyt dużo czasu przy ładowarce.

Już niebawem odbędzie się premiera nowego samochodu elektrycznego prosto z Chin. Haobo Hyper GT ma spory zasięg, a do tego naładujemy go błyskawicznie szybko. Czy to wystarczy, by przekonać przeciwników aut elektrycznych, którzy nie chcą tracić zbyt wiele czasu na ładowanie baterii.

Premiera elektryka z superszybkim ładowaniem i sporym zasięgiem

Najnowszy model zostanie zaprezentowany już za kilka dni przez koncern GAC z Chin. Haobo Hyper GT nie walczy o jak najlepszy czas przyspieszenia (jak niedroga Tesla Model 3 Performance), czy luksusowe dodatki. W zamian klienci mają natomiast otrzymać to, na czym naprawdę im zależy: spory zasięg i możliwość szybkiego napełnienia baterii.

Haobo Hyper GT posiada technologię ładowania z mocą 800V, co pozwoli w 15 minut wydłużyć zasięg aż o 450 kilometrów. Maksymalny zasięg wynosi natomiast 710 kilometrów. Oczywiście, osiągnięcie tak krótkiego czasu ładowania wymaga zastosowania odpowiedniej ładowarki. Uzyskanie zasięgu na deklarowanym poziomie wymaga natomiast odpowiednich warunków - m.in. temperatury.

Ciekawostką jest system “Mapless Global Communication”. Możemy porównać go do nawigacji GPS, jednak bez konieczności posiadania lokalnych map.

Kiedy premiera Haobo Hyper GT?

Koncern GAC zaplanował premierę na globalnych rynkach już 6 czerwca. Moc silnika wynosi 340 koni, a moment obrotowy ma wartość 434 Nm. To całkiem dobre wyniki, które pozwolą na jak najbardziej sprawne przemieszczanie się tym sporym samochodem. Sprint do pierwszej setki zajmuje 4,9 sekundy.

Nowy model wykorzystuje platformę GAC AEP 3.0, ma 4,88 m długości. Szerokość to 1,89 m, a wysokość - 1,46 m. Rozstaw osi wynoszący 2,92 m jest natomiast zapowiedzią sporej ilości miejsca w kabinie. Niewiele większy (o 2 cm) rozstaw osi ma najnowszy Mercedes klasy E, uznawany w końcu za dość komfortowy pojazd.

Jeśli kogoś nie przekonują niezłe osiągi tego modelu, może do zakupu skłoni go inna informacja. Haobo Hyper GT ma otwierane do góry drzwi kierowcy i pasażera.