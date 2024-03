Za nami premiera procesora Intel Core i9-14900KS. Sprzęt ma zainteresować najbardziej wymagających graczy i twórców treści, ale jego działanie pozostawia wiele do życzenia - recenzenci wspominają o kilku istotnych wadach jednostki.

Procesor Intel Core i9-14900KS był zapowiadany już od kilku tygodni, ale na jego premierę musieliśmy trochę poczekać. W końcu jest! Podobno mówimy o najlepszym procesorze dla graczy. Jak jest w rzeczywistości?

Intel Core i9-14900KS, czyli Intel Core i9-14900K na sterydach

Intel Core i9-14900KS (Special Edition) to właściwie przyspieszony model Intel Core i9-14900K (i Intel Core i9-13900K/KS). Wszystkie jednostki oferują bardzo podobną specyfikację, ale różnią się taktowaniem rdzeni.

Model Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900KS Generacja Raptor Lake Raptor Lake Raptor Lake Refresh Raptor Lake Refresh Rdzenie/wątki

(P + E Core) 24/32

(8/16 + 16/16) 24/32

(8/16 + 16/16) 24/32

(8/16 + 16/16) 24/32

(8/16 + 16/16) Taktowanie/Boost

(P + E Core) 3,0/5,8 GHz + 2,2/4,3 GHz 3,2/6,0 GHz + 2,2/4,3 GHz 3,2/6,0 GHz + 2,4/4,4 GHz 3,2/6,2 GHz + 2,4/4,5 GHz Pamięć L3 36 MB 36 MB 36 MB 36 MB Kontroler RAM DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 Grafika UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 TDP (MPT) 125 W (253 W) 150 W (253 W) 125 W (253 W) 150 W (253 W) Cena premierowa $589 $699 $589 $699

Intel Core i9-14900KS osiąga taktowanie 6,2 GHz na rdzeniach P-Core i 4,5 GHz na rdzeniach E-Core. Wyższe zegary wymagały jednak zwiększenia limitów mocy - producent podniósł współczynnik TDP ze 125 do 150 W (maksymalny limit mocy pozostał taki sam i wynosi 253 W). Warto jednak zaznaczyć, że współczesne płyty główne często pozwalają na "zdjęcie" limitów mocy, co przekłada się na wzrost wydajności (kosztem wyższego poboru mocy i tmeperatur).

Co istotne, procesor jest kompatybilny z płytami głównymi LGA 1700 z chipsetami Intel Z690 i Z790 (producent zaleca tutaj aktualizację BIOS-u do najnowszej wersji). Jednostka wspiera zarówno starsze pamięci DDR4, jak i nowsze DDR5 (aczkolwiek w tym segmencie raczej będzie łączona z nowszymi modułami).

Intel Core i9-14900KS w wersji dla klienta został wyceniony na 699 dolarów. W Polsce za topowy procesor “niebieskich” zapłacimy jakieś 3300 zł, czyli o 700 zł więcej niż za bliźniaczego Intel Core i9-14900K.

Testy wydajności procesora Intel Core i9-14900KS

Producent chwali się, że Intel Core i9-14900KS to znakomity wybór dla graczy i twórców treści. Jak w rzeczywistości wypada topowy procesor Intela? W sieci już pojawiły się niezależne testy, więc spojrzeliśmy na artykuł serwisu Tom’s Hardware.

W procesorowych zastosowaniach Core i9-14900KS wypada tylko nieznacznie lepiej względem modelu Core i9-14900K. Obydwie jednostki przegrywają jednak z konkurencyjnym AMD Ryzen 9 7950X3D wypada tutaj nieco lepiej (w wielowątkowych zastosowaniach).

Podobnie wygląda sytuacja w grach. Core i9-14900KS oferuje wydajność zbliżoną do modelu Core i9-14900K (wykorzystanie szybszych pamięci DDR5 RAM pozwala dodatkowo poprawić osiągi). Nadal jednak mówimy o słabszych osiągach względem konkurencyjnych modeli AMD Ryzen 9 7950X3D czy Ryzen 7 7800X3D.

Intel Core i9-14900KS przynosi poprawę wydajności, co jednak odbija się na zapotrzebowaniu na energię - topowy procesor “niebieskich” przy domyślnych ustawieniach pobiera ponad 300 W mocy. Duży pobór mocy przekłada się na bardzo wysokie temperatury i jednostkę trudno schłodzić nawet najlepszymi chłodzeniami wodnymi AiO – temperatury bardzo często dochodzą tutaj do granicznych 100*C (jest to spowodowane funkcją Adaptive Boost Technology (ABT), która automatycznie podbija parametry procesora jeśli pozwala na to temperatura i limity mocy).

Warto kupić procesor Intel Core i9-14900KS?

Recenzenci są spójni w swoich opiniach. Intel Core i9-14900KS przynosi niewielki przyrost wydajności w grach i programach względem modelu Core i9-14900K. Procesor wymaga jednak sporej dopłaty (a trzeba jeszcze pamiętać o konieczności zakupu porządnej płyty głównej i wydajnego chłodzenia).

Czy opłaca się dopłacić 1/4 do kilku procent wzrostu wydajności? Nie da się ukryć, że nie jest to zbyt opłacalny zakup. Jedynym uzasadnieniem jest chęć posiadania topowego modelu lub ekstremalne podkręcanie (mówimy bowiem o lepiej wyselekcjonowanym układzie krzemowym).

Intel Core i9-14900KS istanawia rekord podkręcania procesora

Intel Core i9-14900KS oferuje odblokowany mnożnik i w teorii można go podkręcić. W praktyce ograniczeniem są bardzo wysokie temperatury i w domowych warunkach trudno będzie uzyskać wyższe zegary.

Co innego jeśli chodzi o ekstremalne podkręcanie - zespół overclockerów współpracujący z firmą ASUS zdołał przyspieszyć jednostkę do 9117 MHz, a tym samym ustanowił nowy rekord podkręcania procesora. Wcześniejszy rekord należał do modelu Intel Core i9-14900K i wynosił 9043 MHz.

Warto jednak zaznaczyć, że konieczne tutaj było zastosowanie niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem i wyłączenie słabszych rdzeni E-Core (podkręcano tylko wydajniejsze P-Core). Mówimy o maksymalnym taktowaniu procesora. Bez stabilności działania komputera.

Źródło: Intel, Tom's Hardware, HWbot, Overclock @ pakhtunov