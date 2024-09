Nowe, lepsze pamięci CU-DIMM DDR5 nadchodzą coraz większymi krokami. Moduły mają być obsługiwane przez najnowszą platformę AMD, jednak początkowo należy będzie liczyć się z pewnymi ograniczeniami.

Pamięci CU-DIMM (Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module) to nowy rodzaj modułów pamięci DDR5, które wyposażono w sterownik zegara (CKD - Clock Driver), odpowiadający za regenerację sygnału. W porównaniu do standardowych modułów DIMM, CU-DIMM mają oferować wyższą przepustowość oraz mniejsze opóźnienia, co ma przekładać się na lepszą wydajność komputera.

Pierwsze moduły CU-DIMM zaprezentowano podczas targów Computex 2024, jednak wtedy były one przedstawiane jako ciekawostka. Wygląda na to, że nowy standard ma szansę na stałe zagościć w nowych komputerach.

Procesory AMD Ryzen gotowe na pamięci CU-DIMM

Overclocker TOPPC opublikował ciekawy materiał, w którym przedstawia szczegóły dotyczące pamięci CU-DIMM. Warto zwrócić uwagę na zrzut ekranu, który przedstawia działający komputer z nowymi pamięciami - konfiguracja została wyposażona w procesor AMD Ryzen 5 8500G i tajemniczą płytę główną MSI MEG X870E (ze względu na obowiązującą umowę poufności, overclocker nie mógł ujawnić dokładnego oznaczenia sprzętu).

Według overclockera, obsługa pamięci CU-DIMM zostanie wdrożona w platformie AMD X870E. Początkowo będą one kompatybilne tylko z nowszymi procesorami AMD Ryzen 8000 (Phoenix) i Ryzen 9000 (Granite Ridge), natomiast modele Ryzen 7000 (Raphael) nie będą wspierać standardu (przynajmniej na początku).

CU-DIMM początkowo tylko z ograniczonym potencjałem

Na stronie firmy MSi można znaleźć informację, że płyty główne X870E rzeczywiście wspierają pamięci CU-DIMM, ale tylko w trybie obejścia sterownika zegara (Clock Driver bypass). Producent zaznacza jednak, że niektóre procesory mogą mieć problem z uruchomieniem pamięci, ale kolejne aktualizacje BIOS powinny poprawić kwestię kompatybilności.

Potencjał nowego standardu początkowo będzie ograniczony. TOPPC zdradził, że płyty główne X870E początkowo nie będą obsługiwać bardzo szybkich pamięci o przepustowości 10 000 MT/s, a ze względu na problemy z kompatybilnością mogą uruchamiać moduły z niższymi częstotliwościami.

Producenci zaprezentowali moduły CU-DIMM, jednak ciągle czekamy na ich dostępność w sklepach.