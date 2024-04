AMD przygotowuje się do premiery nowych procesorów Ryzen, a w sieci pojawia się coraz więcej przecieków o nowym sprzęcie. Jak się okazuje, nie wszystkie informacje są wiarygodne i łatwo tutaj o wtopę.

Procesory AMD Ryzen z rdzeniami Zen 5 były zapowiadane już w 2022 r., ale ciągle czekamy na premierę jednostek. A podobno jest na co czekać! Mamy otrzymać wydajniejszy sprzęt, który trafi do nowoczesnych komputerów do gier.

Atmosferę wokół premiery podsycają nieoficjalne przecieki, które pojawiają się w branżowych mediach. Problem w tym, że niektóre informacje są fałszywe.

Zdjęcie procesora Ryzen 9000

Kojarzycie zdjęcie poniżej? Ujawniona fotografia rzekomo przedstawia wczesną wersję inżynieryjną procesora Ryzen 9000 (Granite Ridge) wyposażoną w 8 rdzeni/16 wątków na bazie architektury Zen 5. Doniesienia miał potwierdzać kod OPN 100-000001290-11, który już wcześniej pojawiał się w internetowych przeciekach. Zdjęcie było opisywane przez serwisy technologiczne.

W rzeczywistości to podróbka. Szybko wyszło na jaw, że ujawnione zdjęcie zostało spreparowane - serwis Overclocking wskazuje, że autorem fotki jest użytkownik serwera discord o nazwie millosh_r.

Slajd z budowy procesorów Zen 5

Fałszywek jest więcej. Kilka dni temu kanał Moore's Law is Dead opublikował slajd, który miał przedstawiać silnik wykonawczy architektury Zen 5.

Materiały potwierdzały wsparcie dla zestawu instrukcji AVX512, co miało przekładać się na znaczny wzrost wydajności w aplikacjach wykorzystywanych do wspomagania sztucznej inteligencji.

rozwiń

Bionic_Squash twierdzi, że slajd nie pochodzi od producenta. W rzeczywistości został spreparowany przez kilku znajomych, którzy chcieli nakłonić autorów przecieków do udostępnienia fałszywych informacji. Moore's Law is Dead usunął grafikę, jednak podkreśla, że przedstawione dane potwierdzają jego informatorzy i są prawdziwe.

AMD przygotowuje podstawkę AM5+

Przy okazji warto wspomnieć o doniesieniach na temat nowej platformy AM5+, której źródłem miała być nowa wersja aplikacji MC Extractor – na liście zmian pojawiła się informacja o „dodaniu wsparcia dla automatycznego wykrywania rozmiaru danych w AMD AM5+”.

rozwiń

Niektóre serwisy podchwyciły newsa i zaczęły hucznie informować o planach wprowadzenia nowej platformy. Informacja o platformie AM5+ została dostrzeżona także przez nas, ale Damian poddał ją w wątpliwość.

Autor aplikacji MC Extractor wskazuje, że wpis został źle zinterpretowany - symbol „+” odnosi się po prostu do platformy AM5 z uwzględnieniem nowszych/przyszłych platform, a nie do konkretnej platformy AM5+.