Pierwsze pogłoski o procesorach APU Cezanne pojawiły się już jakiś czas temu, ale konkretne informacje ujawniliśmy dopiero kilka dni temu – nowy układ został odnaleziony w bazie SiSoftware. Teraz Patrick Schur dotarł do kolejnych ważnych informacji o jednostkach.

Według najnowszych przecieków, procesory APU Cezanne mają zastąpić obecne modele APU Renoir - układy połączą one rdzenie bazujące na architekturze Zen 3 oraz układ graficzny z generacji Vega. Do produkcji układów zostanie wykorzystana 7-nanometrowa litografia.

I have to correct myself here.

8 cores per CCX