Myśleliście, że Intel odpuścił rynek serwerów? Nic bardziej mylnego! Producent ujawnił szczegóły na temat nadchodzących procesorów, które mają szansę mocno namieszać w segmencie profesjonalnym.

Jeżeli śledzicie nasze newsy, to wiecie, że do sieci wyciekło sporo informacji o nowych procesorach Intel Xeon. Na konferencji Architecture Day 2020 potwierdzono większość przecieków i ujawniono kilka nowych informacji.

Intel Ice Lake – kilka istotnych usprawnień w procesorach dla serwerów

Jeszcze w tym roku czeka nas premiera procesorów Intel Xeon Scalable z generacji Ice Lake. Jednostki zostaną wykonane w 10-nanometrowej litografii i wykorzystają całkowicie nową mikroarchitekturę.

Producent zapowiada poprawę osiągów i przepustowości. Nowy zestaw instrukcji pozwoli usprawnić operacje kryptograficzne. Możemy także oczekiwać obsługi 8-kanałowej pamięci RAM (z całkowitym szyfrowaniem) i wsparcia dla magistrali PCI-Express 4.0.

Procesory Intel Xeon Scalable z generacji Ice Lake trafią do systemów 1- i 2-procesorowych. Producent planuje też słabsze warianty do urządzeń z segmentu Internetu rzeczy (IoT) i systemów przechowywania danych.

Intel Sapphire Rapids - prawdziwa rewolucja w świecie serwerów

Prawdziwa rewolucja czeka nas przy okazji premiery modeli Xeon Scalable z generacji Sapphire Rapids. Oprócz usprawnionego procesu produkcyjnego 10nm SuperFin, producent wprowadzi kilka nowych funkcji.

Wiemy, że jednostki zaoferują wsparcie dla pamięci DDR5 RAM, magistrali PCI-Express 5.0 i łącza Compute Express Link 1.1. Naturalnie powinniśmy oczekiwać poprawy wydajności i efektywności energetycznej.

Pierwsze dostawy procesorów mają ruszyć w drugiej połowie 2021 roku. Jednostki Sapphire Rappids znajdą zastosowanie m.in. w superkomputerze Aurora dla Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych.

Nie da się ukryć, że ostatnie premiery Intela nie należały do szczególnie ciekawych. Producent jednak nie zamierza odpuszczać na rynku serwerów i przygotowuje prawdziwą rewolucję. Ciekawe co na to AMD, które też nie ma zamiaru odpuszczać i coraz mocniej atakuje konkurenta.

Źródło: Intel

