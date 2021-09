Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Alder Lake, które mają wprowadzić małą rewolucję na rynku PC-tów. Okazuje się, że producent przy okazji planuje też zaprezentować nowe chłodzenia.

Umówmy się, dotychczasowe chłodzenia dodawane do procesorów Intela nie należały do szczególnie ciekawych modeli, więc sporo osób decydowało się na zakup niestandardowego coolera CPU lub chłodzenia AiO. Sytuacja może się zmienić przy okazji premiery kolejnej generacji układów.

Nowe chłodzenia do procesorów Intel Alder Lake

Użytkownik Ayxerious opublikował na Twitterze zdjęcie, które ma przedstawiać fragment slajdu z prezentacji nowych chłodzeń - miałyby one być dodawane do wszystkich pudełkowych wersji procesorów Alder Lake-S w wersjach o współczynniku TDP 65 W. Modele do podkręcania (o TDP 125 W) najprawdopodobniej nadal będą sprzedawane bez chłodzenia (co nie powinno nas szczególnie dziwić, bo użytkownicy i tak zwykle kupują do nich niestandardowy cooler).

W planach producenta podobno są trzy nowe chłodzenia: podstawowy model Laminar RS1 będzie dodawany do procesorów Pentium i Celeron, Laminar RM1 z niebieską wstawką do procesorów Core i3, Core i5 i Core i7, a Laminar RH1, wyróżniający się niebieskim podświetleniem LED, do procesorów Core i9.

Warto zaznaczyć, że przedstawione grafiki to tylko sugestie projektowe (finalne wersje coolerów mogą się jeszcze zmienić).

Wygląda więc na to, że Intel postanowił poprawić atrakcyjność swoich procesorów również pod względem dodawanych chłodzeń - decyzja jak najbardziej wydaje się zasadna, bo sporo osób zwraca uwagę też na wygląd sprzętu. Szkoda jednak, że producent zdecydował się na to dopiero teraz. Dla porównania, AMD przygotowało ulepszone wersje chłodzeń Wraith już w 2019 roku przy okazji premiery procesorów Ryzen 3000.

Źródło: Twitter @ Ayxerious