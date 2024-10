W wyścigu o prymat w dziedzinie procesorów głównych rynkowy lider stawia na zmiany.

Intel nie tylko porzuca dawny schemat nazewnictwa, ale też wydatnie poprawia wydajność energetyczną swoich nowych CPU. I wreszcie instaluje w nich dedykowaną jednostkę NPU wyspecjalizowaną w obliczeniach AI. Trzy najnowsze modele procesorów są już w sprzedaży. Czy jest się czym ekscytować?

Najnowsze procesory Intel - rewolucja czy ewolucja?

Trzy lata temu Intel zaskoczył świat, stawiając na hybrydowe CPU bazujące na architekturze Alder Lake. Dwunasta generacja procesorów wprowadziła bardzo znaczącą nowość, czyli podział rdzeni na te mocniejsze, P-Core, z wyższym taktowaniem i wyśrubowanymi osiągami, oraz rdzenie E-Core, stawiające przede wszystkim na wydajność w mniej wymagających zadaniach. To była rewolucja w dziedzinie konstrukcji tego typu układów. I to rewolucja całkiem udana, co pokazały kolejne świetne CPU Intela z trzynastej i czternastej generacji.

24 października w sklepach pojawią się jednak najnowsze Intel Core Ultra 200S. Czy są równie rewolucyjne? Z jednej strony tak. A z drugiej nie aż tak bardzo, bo pod wieloma względami są po prostu ewolucyjnym rozwinięciem i ulepszeniem tamtej, zapoczątkowanej w 2021 roku, koncepcji hybrydowego CPU z dwoma rodzajami rdzeni obliczeniowych. Mimo to zdecydowanie należy je rozpatrywać w kontekście ogólnego rozwoju głównych procesorów jako znaczący krok naprzód. A to dzięki jednej konkretnej nowości, jaką jest dedykowana jednostka NPU o wydajności 13 TOPS, przeznaczona do wsparcia zaawansowanych, i prowadzonych w zupełnie inny sposób niż tradycyjne, obliczeń na potrzeby rozbudowanych modeli Sztucznej Inteligencji.

Intel Core Ultra 200S - lepsze osiągi przy mniejszym zużyciu mocy

Gdy patrzymy na osiągi tych trzech najnowszych procesorów, odpowiednio Intel Core Ultra 9, Core Ultra 7 i Core Ultra 5, niewiele nas zaskakuje. Przyrost wydajności jest w zasadzie typowy. Każda kolejna generacja procesorów Intela jest o kilkanaście procent lepsza od poprzedniej. I nie inaczej jest w tym przypadku. Intel Core Ultra 9 285K ze swoimi ośmioma rdzeniami P-Core i szesnastoma rdzeniami E-Core oraz taktowaniem do 5,7 GHz jest nowym liderem mocy. Nieco słabszy Intel Core Ultra 7 265K z ośmioma P-Core i dwunastoma E-Core oraz taktowaniem do 5,5 GHz ma praktycznie takie same osiągi jak najpotężniejszy, i znacznie droższy, Intel Core i9 czternastej generacji. A Intel Core Ultra 5 245K z sześcioma rdzeniami P i ośmioma rdzeniami E to już tradycyjny, budżetowy wybór dla tych, którzy chcą komputera bazującego na najnowocześniejszej technologii, ale w niezbyt wygórowanej cenie.

Jeśli chodzi o moc, nowa generacja CPU Intela ze zmienioną nazwą nie zaskakuje. Ale mimo to ma dla nas niespodziankę w postaci bardzo znacznej poprawy efektywności energetycznej. Najnowsza architektura Arrow Lake-S, której częścią są rdzenie P-Core Lion Cove oraz E-Core Skymont, ma pod dużym obciążeniem znacznie niższy pobór mocy, średnio aż o 76 watów. W przypadku niektórych najnowszych gier jest to aż o 165 watów mniej! Oczywiście, nie są to tak duże różnice, by mocno wpłynęły na nasze rachunki za prąd. Ale tak znaczący spadek poboru mocy przy zachowaniu wysokiej wydajności oznacza również dużo niższe średnie temperatury. A to z kolei ma wpływ nie tylko na lepszą żywotność procesora, ale przede wszystkim na efektywność chłodzenia. I jego głośność. Desktopy z CPU Intela poprzednich generacji już były bardzo ciche, nawet przy budżetowych rozwiązaniach chłodzących. Te najnowsze, z Intel Core Ultra 200S, powinny być w zasadzie bezszelestne. Przynajmniej od strony CPU, bo na znajdującą się obok kartę graficzną i generowany przez nią szum Intel już wiele nie poradzi. Chyba że tej karty tam nie będzie.

Nowoczesne technologie w Intel Core Ultra 200S – Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 i więcej

Zintegrowana karta graficzna, którą Intel umieścił w Intel Core Ultra 200S, jest zaskakująco dobra. Czterordzeniowy układ z przełomową architekturą Xe-LPG w niczym nie przypomina tych dawnych kart zintegrowanych, które dostawały zadyszki nawet przy grach przeglądarkowych. Ten konkretny iGPU radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami. Nie w rozdzielczości 4K oczywiście i nie z maksymalnymi ustawieniami detali, ale i tak wystarczająco szokuje faktem, że pozwala spokojnie grać w dosłownie każdą grę. Nikt się tego nie spodziewa po zintegrowanym układzie. A mimo to Xe-LPG takie możliwości dostarcza we wszystkich nowych Intel Core Ultra 200S, poza modelami Core Ultra 7 265KF i Core Ultra 5 245KF. Te dwa procesory, oznaczone kodem KF, nie posiadają iGPU i są nieco tańsze. Z drugiej strony jednak nie mają, w odróżnieniu od standardowych wersji K, odblokowanego mnożnika pozwalającego na overclocking. A te najnowsze procesory, ze swoją świetną wydajnością energetyczną oraz niskimi temperaturami, aż proszą się o podkręcanie. Intel zresztą dostarcza od razu cały moduł software’owy pozwalający pobawić się w overclocking nawet laikom.

Architektura Arrow Lake-S zastosowana w debiutujących właśnie Intel Core Ultra 200S stawia na najnowsze technologie. Wyłącznie najnowsze technologie. Najnowsza generacja procesorów Intela oddziela się od przeszłości grubą kreską. Korzystają one z całkiem nowego gniazda LGA 1851, w tym momencie oferowanego tylko przez płyty główne z chipsetem Intel Z890. I nie zniżają się do współpracy ze starszymi kościami pamięci, więc potrzebny będzie nowy i szybki RAM DDR5. Intel Core Ultra 200S jako pierwsze desktopowe CPU Intela są zgodne z najświeższymi standardami złącz Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 oraz HDMI 2.1. I obsługują Wi-Fi 7. Wszystko to, co najlepsze.

