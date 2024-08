Intel przygotowuje się do premiery procesorów Core Ultra 200 z generacji Arrow Lake. Według najnowszych nieoficjalnych informacji dostępnych w sieci, układy mogą zaskoczyć nie tylko znacznym wzrostem wydajności, ale też dużo niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Premiera procesorów Intel Arrow Lake była zapowiadana już kilka miesięcy temu, jednak producent wciąż nie ujawnia zbyt wielu szczegółów na temat jednostek. Więcej informacji można znaleźć w nieoficjalnych przeciekach. Podczas jednej z zamkniętych konferencji producent miał uchylić rąbka tajemnicy, prezentując niektóre możliwości nowych jednostek.

Intel chce konkurować wydajnością i poborem mocy

Jeden z użytkowników chińskiego forum Weibo pojawił się na zamkniętej konferencji firm Intel i ASUS, gdzie producenci mieli ujawnić nowe informacje o procesorach Arrow Lake. Informacje opisał serwis VideoCardz.

Jeśli wierzyć przeciekom, nowa generacja procesorów wprowadzi znaczny wzrost wydajności. Szczegóły na ten temat nadal są tajne, jednak wzrost wydajności ma być imponujący. Pierwsze wyniki wydajności procesora Arrow Lake wskazywały na inny scenariusz.

To jednak nie wszystko. Według źródeł, nowa generacja procesorów ma cechować się znacznie niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Mówi się, że pobór mocy zostanie zmniejszony co najmniej o 100 W w porównaniu do modeli Raptor Lake, które są znane z wysokiego zużycia energii. Co ważne, obniżony pobór mocy nie powinien wpłynąć na wysokie częstotliwości taktowania, więc teoretycznie nie musimy obawiać się spadku wydajności. Nowe jednostki mają również nie wykazywać problemów ze stabilnością, które były zauważalne w modelach Raptor Lake.

Limity mocy procesorów Arrow Lake

Informacje te pokrywałyby się z niedawnymi postami użytkownika Jaykihn, który opublikował charakterystykę energetyczną procesorów Arrow Lake (dzięki użytkownikowi harukaze5719 możemy łatwo porównać specyfikację obecnych procesorów Raptor Lake i nadchodzących Arrow Lake).

Według ujawnionych danych, wydajniejsze modele mają cechować się współczynnikiem TDP na poziomie 125 W. Limit mocy PL1 zostanie jednak zmniejszony z 250 W do 125 W (krótkotrwały limit PL2 w trybie Performance ma wynosić 250 W, aczkolwiek w topowych modelach przewidziano jeszcze tryb Extreme z limitem podniesionym aż do 295 W).

W przypadku słabszych modeli współczynnik TDP ma wynosić 65 W. Tyle samo ma wynosić limit mocy PL1, natomiast maksymalne limity mocy w trybie Performance mają dochodzić do 121 W.

Jak będzie w praktyce? Tego dowiemy się pod koniec roku, gdy nowe układy zadebiutują na rynku i będziemy mogli przeprowadzić ich testy.

foto: Adobe Stock